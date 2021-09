Здорово 24 вирішили розповісти, як насправді живеться людям, які страждають від мігрені. Про негативні наслідки читайте далі у нашому матеріалі.

Життя з мігренню

У статті "Мігрень: деякі аспекти патогенезу, діагностики та лікування" неврологиня та кандидатка медичних наук Наталія Боженко пише, що лише 10% людей у світі страждає від мігрені. Тому 90% важко зрозуміти, з чим доводиться стикатись хворим.

Нижча якість життя



Мігрень негативно впливає на емоційний стан хворих / Фото Unsplash

Важко жити звичним життям, коли ти не знаєш, де застане черговий напад мігрені. Тому люди, які страждають від цього захворювання, часто скаржаться на поганий емоційний стан і добробут. Дослідження компанії InSites Consulting "Teva Beyond Migraine: The Real You Research", яке провели у 2019 році, показало, що 55% хворих відчувають виснаження, а 40% – стикаються з депресією та почуваються пригніченими.

Проблеми в особистому житті

Часто люди відчувають, що їхня хвороба негативно впливає на рідних. Це пов'язане зі страхом перед нападом. Під час дослідження було опитано 12 545 пацієнтів з мігренню, половина з яких узагалі приховує це захворювання від свого партнера й інших членів родини. Люди занепокоєні, що їхня хвороба може негативно впливати на рідних.

Нижча працездатність



Працювати з мігренню важко / Фото Unsplash

Виконувати буденні справи, ходити на роботу та вчитись із таким захворюванням – важко. Напади мігрені не лише погіршують особисте життя, а й впливають на стосунки з колегами та керівництвом. Ще одне Міжнародне дослідження стану здоров'я людей, яке проводили з 1990 до 2016 року у 195 країнах світу показує, що мігрень посідає 2 місце серед хвороб, які суттєво обмежують працездатність людини.

Ізоляція від людей

Мігрень негативно впливає на комунікацію з оточенням. Хворі часто уникають масових заходів, скасовують побачення та не вважають себе хорошими друзями. Статистика свідчить, що 70% респондентів під час нападу мігрені знижують свою активність, а 30% взагалі ізолюються та надають перевагу постільному режиму.



Хворі на мігрень часто надають перевагу постільно режиму / Фото Unsplash

Неправильна діагностика

Часто для того, аби отримати правильний діагноз, потрібно витратити чимало часу. Як показують дослідження, лише 7 з 10 пацієнтів отримали правильний діагноз та лікування. У той час, як 36% чекають на діагностику понад 3 роки. Саме через такий тривалий процес половина людей з головним болем береться за самолікування, як повідомляє ВООЗ.

Сьогодні повне лікування мігрені неможливе. Це захворювання можна лише полегшити або ж попередити. Для цього варто звернутись до лікаря-невролога для діагностики.