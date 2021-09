Здорово 24 решили рассказать, как на самом деле живется людям, страдающим от мигрени. О негативных последствиях читайте далее в нашем материале.

Жизнь с мигренью

В статье "Мигрень: некоторые аспекты патогенеза, диагностики и лечения" невролог и кандидат медицинских наук Наталья Боженко пишет, что только 10% людей в мире страдает от мигрени. Поэтому 90% трудно понять, с чем приходится сталкиваться больным.

Низкое качество жизни



Мигрень негативно влияет на эмоциональное состояние больных / Фото Unsplash

Трудно жить обычной жизнью, когда ты не знаешь, где застанет очередной приступ мигрени. Поэтому люди, страдающие этим заболеванием, часто жалуются на плохое эмоциональное состояние и благополучие. Исследование компании InSites Consulting "Teva Beyond Migraine: The Real You Research", проведенного в 2019 году, показало, что 55% больных испытывают истощение, а 40% – сталкиваются с депрессией и чувствуют себя подавленными.

Проблемы в личной жизни

Часто люди чувствуют, что их болезнь негативно влияет на родных. Это связано со страхом перед приступом . В ходе исследования было опрошено 12 545 пациентов с мигренью, половина из которых вообще скрывает это заболевание от своего партнера и других членов семьи. Люди обеспокоены, что их болезнь может негативно влиять на родных.

Низкая работоспособность



Работать с мигренью трудно / Фото Unsplash

Выполнять обычные дела, ходить на работу и учиться с таким заболеванием – тяжело. Приступы мигрени не только ухудшают личной жизни, но и влияют на отношения с коллегами и руководством. Еще одно Международное исследование состояния здоровья людей, которое проводили с 1990 до 2016 года в 195 странах мира показывает, что мигрень занимает 2 место среди болезней, которые существенно ограничивают работоспособность человека.

Изоляция от людей

Мигрень негативно влияет на коммуникацию с окружающими. Больные часто избегают массовых мероприятий, отменяют свидания и не считают себя хорошими друзьями. Статистика свидетельствует, что 70% респондентов во время приступа мигрени снижают свою активность, а 30% вообще изолируются и предпочитают постельны режим.



Больные мигренью часто предпочитают постельный режим / Фото Unsplash

Неправильная диагностика

Часто для того, чтобы получить правильный диагноз, нужно потратить немало времени. Как показывают исследования, лишь 7 из 10 пациентов получили правильный диагноз и лечение. В то время, как 36% ожидают диагностику более 3 лет. Именно из-за такого длительного процесса половина людей с головной болью берется за самолечение, как сообщает ВОЗ.

