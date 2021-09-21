Тому Здорово 24 вирішили розповісти про основні симптоми, аби ви вчасно змогли виявити захворювання та підібрати правильне лікування. Детальніше про ці захворювання читайте далі у нашому матеріалі.

Цікаво знати Яка небезпека підстерігає дітей у пісочниці

Чим відрізняється застуда від грипу

Як застуда, так і грип – це захворювання дихальних шляхів, тому вони часто схожі за своєю симптоматикою:

нежить або закладений ніс;

чхання;

болі в тілі;

загальна втома.

Грип – це куди серйозніше захворювання, тому однакові симптоми будуть відчуватись сильніше. До того ж під час застуди рідко виникають побічні захворювання. В той час, як грип може призвести до гаймориту, вушної інфекції, пневмонії чи сепсису.



Грип потрібно вчасно лікувати / Фото Unsplash

Якщо самостійно не вдається діагностувати застуду чи грип, зверніться до сімейного лікаря, який призначить відповідні аналізи та підбере правильне лікування. Якщо у вас звичайна застуда, потрібно буде боротись лише із симптомами:

вживати безрецептурні ліки проти застуди;

багато пити;

достатньо відпочивати.

До теми "Гусяча шкіра": чому виникає фолікулярний кератоз і як із ним боротися

З грипом ситуація трохи складніша, адже його варто починати лікувати ще на початку, так ви зможете зменшити тяжкість захворювання та скоротити його тривалість. Також не варто забувати про зволоження та відпочинок.



Не забувайте багато пити та відпочивати / Фото Unsplash