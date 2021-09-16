Постійне зволоження та догляд за волоссям дозволяють підтримувати його в ідеальному стані. Обирайте свій тип та приготуйте маску вдома за 5 хвилин.

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Маски для волосся своїми руками

Маска проти посічених кінчиків



Відновіть волосся після фарбування / Фото Unsplash

Інгредієнти

пів склянки майонезу;

2 столові ложки нежирного йогурту;

2 столові ложки кокосової олії або оливкової олії;

1 чайна ложка меду.

Спосіб використання

Помийте волосся шампунем, аби маска легко проникла і почала діяти. Нанесіть маску на вологе волосся до середини довжини, уникаючи попадання на коріння. Залиште суміш на годину. Змийте маску шампунем та нанесіть кондиціонер.

Маска для тьмяного волосся



Ваше волосся стане ідеальним / Фото Unsplash

Інгредієнти

1 авокадо;

1 столова ложка арганової або оливкової олії;

1 столова ложка меду;

1/8 склянки кокосового молока.

Спосіб використання

Усі інгредієнти подрібніть у блендері або скористайтесь виделкою. Нанесіть суміш на всю довжину волосся, накрийте рушником та залиште щонайменше на 30 хвилин. Змийте маску шампунем.

Маска для жирного волосся



Попрощайтесь назавжди із жирним волоссям / Фото Unsplash

Інгредієнти

2 столові ложки меду;

1 столова ложка гелю алое вера;

сік з 1 дольки лимона.

Спосіб використання

У невеликій місткості з'єднайте усі інгредієнти та перетворіть в однорідну масу. Нанесіть на волосся, акцентуючи на шкірі голови. Залишіть маску на 15 хвилин та змийте водою.

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Маска для сухого волосся



Ця маска зволожить сухе волосся / Фото Unsplash

Інгредієнти

2 столові ложки кокосової олії;

1 столова ложка меду;

1 столова ложка яблучного оцту.

Спосіб застосування