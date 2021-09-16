Постійне зволоження та догляд за волоссям дозволяють підтримувати його в ідеальному стані. Обирайте свій тип та приготуйте маску вдома за 5 хвилин.
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Маски для волосся своїми руками
Маска проти посічених кінчиків
Відновіть волосся після фарбування / Фото Unsplash
Інгредієнти
- пів склянки майонезу;
- 2 столові ложки нежирного йогурту;
- 2 столові ложки кокосової олії або оливкової олії;
- 1 чайна ложка меду.
Спосіб використання
- Помийте волосся шампунем, аби маска легко проникла і почала діяти.
- Нанесіть маску на вологе волосся до середини довжини, уникаючи попадання на коріння. Залиште суміш на годину.
- Змийте маску шампунем та нанесіть кондиціонер.
Маска для тьмяного волосся
Ваше волосся стане ідеальним / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 1 авокадо;
- 1 столова ложка арганової або оливкової олії;
- 1 столова ложка меду;
- 1/8 склянки кокосового молока.
Спосіб використання
- Усі інгредієнти подрібніть у блендері або скористайтесь виделкою.
- Нанесіть суміш на всю довжину волосся, накрийте рушником та залиште щонайменше на 30 хвилин.
- Змийте маску шампунем.
Маска для жирного волосся
Попрощайтесь назавжди із жирним волоссям / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 2 столові ложки меду;
- 1 столова ложка гелю алое вера;
- сік з 1 дольки лимона.
Спосіб використання
- У невеликій місткості з'єднайте усі інгредієнти та перетворіть в однорідну масу.
- Нанесіть на волосся, акцентуючи на шкірі голови. Залишіть маску на 15 хвилин та змийте водою.
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Маска для сухого волосся
Ця маска зволожить сухе волосся / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 2 столові ложки кокосової олії;
- 1 столова ложка меду;
- 1 столова ложка яблучного оцту.
Спосіб застосування
- Розігрійте олію у мікрохвильовці для легшого використання, додайте мед і яблучний оцет.
- Нанесіть суміш від коренів до кінчиків та залиште на 30 хвилин.
- Змийте маску шампунем та додайте кондиціонер.