Постоянное увлажнение и уход за волосами позволяют поддерживать их в идеальном состоянии. Выбирайте свой тип и приготовьте маску дома за 5 минут.

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Маски для волос своими руками

Маска против секущихся кончиков



Восстановите волосы после окрашивания / Фото Unsplash

Ингредиенты

полстакана майонеза;

2 столовые ложки нежирного йогурта;

2 столовые ложки кокосового масла или оливкового масла;

1 чайная ложка меда.

Способ применения

Помойте волосы шампунем, чтобы маска легко проникла и начала действовать. Нанесите маску на влажные волосы до середины длины, избегая попадания на корни. Оставьте смесь на час. Смойте маску шампунем и нанесите кондиционер.

Маска для тусклых волос



Ваши волосы станут идеальным / Фото Unsplash

Ингредиенты

1 авокадо;

1 столовая ложка арганового или оливкового масла;

1 столовая ложка меда;

1/8 стакана кокосового молока.

Способ применения

Все ингредиенты измельчите в блендере или воспользуйтесь вилкой. Нанесите смесь на всю длину волос, накройте полотенцем и оставьте минимум на 30 минут. Смойте маску шампунем.

Маска для жирных волос



Попрощайтесь навсегда с жирными волосами / Фото Unsplash

Ингредиенты

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка геля алоэ вера;

сок 1 дольки лимона.

Способ применения

В небольшой емкости соедините все ингредиенты и превратите в однородную массу. Нанесите на волосы, акцентируя на коже головы. Оставьте маску на 15 минут и смойте водой.

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Маска для сухих волос



Эта маска увлажнит сухие волосы / Фото Unsplash

Ингредиенты

2 столовые ложки кокосового масла;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка яблочного уксуса.

Способ применения