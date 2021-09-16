Постоянное увлажнение и уход за волосами позволяют поддерживать их в идеальном состоянии. Выбирайте свой тип и приготовьте маску дома за 5 минут.
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Маски для волос своими руками
Маска против секущихся кончиков
Восстановите волосы после окрашивания / Фото Unsplash
Ингредиенты
- полстакана майонеза;
- 2 столовые ложки нежирного йогурта;
- 2 столовые ложки кокосового масла или оливкового масла;
- 1 чайная ложка меда.
Способ применения
- Помойте волосы шампунем, чтобы маска легко проникла и начала действовать.
- Нанесите маску на влажные волосы до середины длины, избегая попадания на корни. Оставьте смесь на час.
- Смойте маску шампунем и нанесите кондиционер.
Маска для тусклых волос
Ваши волосы станут идеальным / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 1 авокадо;
- 1 столовая ложка арганового или оливкового масла;
- 1 столовая ложка меда;
- 1/8 стакана кокосового молока.
Способ применения
- Все ингредиенты измельчите в блендере или воспользуйтесь вилкой.
- Нанесите смесь на всю длину волос, накройте полотенцем и оставьте минимум на 30 минут.
- Смойте маску шампунем.
Маска для жирных волос
Попрощайтесь навсегда с жирными волосами / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 2 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка геля алоэ вера;
- сок 1 дольки лимона.
Способ применения
- В небольшой емкости соедините все ингредиенты и превратите в однородную массу.
- Нанесите на волосы, акцентируя на коже головы. Оставьте маску на 15 минут и смойте водой.
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Маска для сухих волос
Эта маска увлажнит сухие волосы / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 2 столовые ложки кокосового масла;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса.
Способ применения
- Разогрейте масло в микроволновке для легкого использования, добавьте мед и яблочный уксус.
- Нанесите смесь от корней до кончиков и оставьте на 30 минут.
- Смойте маску шампунем и добавьте кондиционер.