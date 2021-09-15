Причиною появи лупи є швидке наростання клітини епідермісу та повільне злущення. У нас є для вас універсальний засіб, який допоможе позбутись цієї неприємної проблеми: приготуйте цілющу маску для волосся самостійно.

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Причини появи лупи

Вік

Перша лупа з'являється у підлітків і може виникати з певною періодичністю протягом усього життя.

Сухе повітря

Сухе повітря провокує появу лупи, тому з початком опалювального сезону варто ретельніше доглядати за шкірою голови та частіше зволожувати її живильними масками.



Сухе повітря може стати причиною появи лупи / Фото Unsplash

Мікроскопічні грибки

Спори грибків роду Malassezia живуть на шкірі голови всіх людей. Під час появи лупи їх стає більше.

Сальні залози

Надмірна активність сальних залоз шкіри голови також може стати причиною появи лупи.

Маска для волосся проти лупи

Інгредієнти

1/4 склянки води;

1 таблетка аспірину;

1/4 склянки яблучного оцту;

6 – 8 крапель олії чайного дерева.

Спосіб застосування



Додайте олію чайного дерева / Фото Unsplash

Підготуйте пляшку з розприскувачем, налийте туди воду, яблучний оцет та додайте олію чайного дерева. Перетворіть аспірин у порошок та висипте у рідину. Нанесіть спрей на шкіру голови та залиште на 30 хвилин. Після цього помийте голову шампунем та кондиціонером.

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Аспірин містить саліцилову кислоту, природний засіб проти лупи, а яблучний оцет змінить рівень кислотності та допоможе боротись із грибками. Олія чайного дерева – це антибактеріальний і протигрибковий засіб, тому вона теж стане помічною, адже зупинить лупу та свербіж.