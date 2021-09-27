Зелений чай – це корисний напій, що добре тонізує. Проте він має як переваги, так і недоліки, про які розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі.

Корисно Яка небезпека підстерігає дітей у пісочниці

Переваги та недоліки зеленого чаю

Чому варто пити зелений чай

Зелений чай приносить чимало користі організму. Це завдяки біологічно активним речовинам і антиоксидантам, вітамінам В1, В2, ефірним оліям, мінеральним солям, таніну та кофеїну. Саме тому замінити ранкову каву на зелений чай – правильне рішення. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Коли варто уникати вживання зеленого чаю



Зелений чай варто пити в міру / Фото Unsplash

Зелений чай не сприяє засвоєнню фолієвої кислоти та містить багато кофеїну, що може бути шкідливим під час вагітності. До того ж варто пити його в міру: надлишок дубильних речовин, а саме таніну, призводить до порушень балансу заліза в організмі та перешкоджає засвоєнню магнію і кальцію.

Через високий вміст кофеїну, людям із глаукомою та гіпертонією теж варто бути обережним.⁣⁣ При виразковій хворобі шлунка також варто уникати зеленого чаю через танін, який подразнює слизову.

Зелений чай варто пити годину після їди, а не під час приймання. ⁣

Цікаво знати Небезпека лимонної кислоти: маловідомі факти про популярну харчову добавку

Що варто знати про зелений чай



Не варто купувати чай в пакетах / Фото Unsplash