Зелений чай – це корисний напій, що добре тонізує. Проте він має як переваги, так і недоліки, про які розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі.
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Переваги та недоліки зеленого чаю
Чому варто пити зелений чай
Зелений чай приносить чимало користі організму. Це завдяки біологічно активним речовинам і антиоксидантам, вітамінам В1, В2, ефірним оліям, мінеральним солям, таніну та кофеїну. Саме тому замінити ранкову каву на зелений чай – правильне рішення. ⠀⠀
Коли варто уникати вживання зеленого чаю
Зелений чай варто пити в міру / Фото Unsplash
Зелений чай не сприяє засвоєнню фолієвої кислоти та містить багато кофеїну, що може бути шкідливим під час вагітності. До того ж варто пити його в міру: надлишок дубильних речовин, а саме таніну, призводить до порушень балансу заліза в організмі та перешкоджає засвоєнню магнію і кальцію.
Через високий вміст кофеїну, людям із глаукомою та гіпертонією теж варто бути обережним. При виразковій хворобі шлунка також варто уникати зеленого чаю через танін, який подразнює слизову.
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Що варто знати про зелений чай
Не варто купувати чай в пакетах / Фото Unsplash
- Магазинний чай у пляшках – це шкідливий мікс барвників і підсилювачів смаку.
- Краще не додавати у чай підсолоджувачів, тоді він принесе більше користі.
- Купуйте лише якісний та натуральний чай з великим листям, так ви зможете вихопити максимум поживних речовин.
- Рекомендуємо відмовитись від чаю в пакетиках, адже він низької якості.⠀
- Не варто випивати на добу більше ніж 1 літри чаю: добова норма кофеїну 200 – 250 міліграмів, а склянка зеленого чаю містить близько 30 – 50 міліграмів.
- Чай не замінить воду, тому не варто про неї забувати.
- Щоразу заварюйте чай та пийте свіжий.