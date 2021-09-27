Зелений чай – це корисний напій, що добре тонізує. Проте він має як переваги, так і недоліки, про які розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі.

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Переваги та недоліки зеленого чаю

Чому варто пити зелений чай

Зелений чай приносить чимало користі організму. Це завдяки біологічно активним речовинам і антиоксидантам, вітамінам В1, В2, ефірним оліям, мінеральним солям, таніну та кофеїну. Саме тому замінити ранкову каву на зелений чай – правильне рішення. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Коли варто уникати вживання зеленого чаю


Зелений чай варто пити в міру / Фото Unsplash

Зелений чай не сприяє засвоєнню фолієвої кислоти та містить багато кофеїну, що може бути шкідливим під час вагітності. До того ж варто пити його в міру: надлишок дубильних речовин, а саме таніну, призводить до порушень балансу заліза в організмі та перешкоджає засвоєнню магнію і кальцію.

Через високий вміст кофеїну, людям із глаукомою та гіпертонією теж варто бути обережним.⁣⁣ При виразковій хворобі шлунка також варто уникати зеленого чаю через танін, який подразнює слизову.

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Що варто знати про зелений чай


Не варто купувати чай в пакетах / Фото Unsplash

  • ⁣Магазинний чай у пляшках – це шкідливий мікс барвників і підсилювачів смаку.
  • ⁣⁣Краще не додавати у чай підсолоджувачів, тоді він принесе більше користі.
  • ⁣⁣Купуйте лише якісний та натуральний чай з великим листям, так ви зможете вихопити максимум поживних речовин.
  • Рекомендуємо відмовитись від чаю в пакетиках, адже він низької якості.⠀
  • Не варто випивати на добу більше ніж 1 літри чаю: добова норма кофеїну 200 – 250 міліграмів, а склянка зеленого чаю містить близько 30 – 50 міліграмів.
  • Чай не замінить воду, тому не варто про неї забувати.
  • Щоразу заварюйте чай та пийте свіжий.