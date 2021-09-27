Зеленый чай – это полезный напиток, который хорошо тонизирует. Однако он имеет как преимущества, так и недостатки, о которых рассказала диетологиня Светлана Фус в своем инстаграме.
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Преимущества и недостатки зеленого чая
Почему стоит пить зеленый чай
Зеленый чай приносит немало пользы организму. Это благодаря биологически активным веществам и антиоксидантам, витаминам В1, В2, эфирным маслам, минеральным солям, танину и кофеину. Именно поэтому заменить утренний кофе на зеленый чай – правильное решение. ⠀⠀
Когда следует избегать употребления зеленого чая
Зеленый чай стоит пить в меру / Фото Unsplash
Зеленый чай не способствует усвоению фолиевой кислоты и содержит много кофеина, который может быть вредным во время беременности. К тому же стоит пить его в меру: избыток дубильных веществ, а именно танина, приводит к нарушениям баланса железа в организме и препятствует усвоению магния и кальция.
Из-за высокого содержания кофеина, людям с глаукомой и гипертонией тоже стоит быть обережним. При язвенной болезни желудка также следует избегать зеленого чая через танин, который раздражает слизистую.
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Что следует знать о зеленом чае
Не стоит покупать чай в пакетах / Фото Unsplash
- Магазинний чай в бутылках – это вредный микс красителей и усилителей вкуса.
- Лучше не добавлять в чай подсластителей, тогда он принесет больше пользы.
- Покупайте только качественный и натуральный чай с большими листьями, так вы сможете выхватить максимум питательных веществ.
- Рекомендуем отказаться от чая в пакетиках, ведь он низкого качества. ⠀
- Не стоит выпивать в сутки более 1 литра чая: суточная норма кофеина 200 – 250 миллиграммов, а стакан зеленого чая содержит около 30 – 50 миллиграммов.
- Чай не заменит воду, поэтому не стоит о ней забывать.
- Каждый раз заваривайте чай и пейте свежий.