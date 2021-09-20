Фолікулярний кератоз є наслідком надмірного потовщення рогового шару шкіри. Розберімося, де він розташовується.
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Аби зрозуміти, пригадаймо, з яких загалом шарів складається наша шкіра:
- верхнього (епідермісу);
- дерми (власне, шкіри);
- підшкірної клітковини.
Так-от роговий шар – це верхній (захисний) шар епідермісу. Фактично, це мертві клітини, позбавлені ядра, які постійно злущуються (оновлюються). При фолікулярному кератозі роговий шар потовщується більше, ніж би це мало бути у нормі та злущується не так швидко, як би нам цього хотілося.
Фолікулярний кератоз може виникати у будь-якому віці – навіть у немовлят! По суті це – не хвороба, а шкірний дефект і здоров'ю він не шкодить, тож лікування не вимагає. Але з огляду на те, що може псувати зовнішній вигляд, викликаючи дискомфорт у людини, існують способи, які дозволяють його позбутися, і ми вам про них розповімо.
Чому він виникає
Вважається, що фолікулярний кератоз передається у спадок, але у деяких випадках причиною може стати дефіцит вітаміну А. З'явившись у грудному віці, може докучати дитині протягом кількох місяців. А от коли з'являється у старшому віці, може турбувати роками.
Що з цим робити
До дерматолога з цією проблемою йти не обов’язково, але його професійні поради однозначно стануть у пригоді, оскільки завжди є ризик, що людина без медичної освіти може неправильно проінтерпретувати зміни на своїй шкірі.
Фолікулярний кератоз / Фото Unsplash
Фолікулярний кератоз можна сплутати з атопічним дерматитом або іхтіозом (спадковим захворюванням, в основі якого лежать мутації або порушення експресії генів, що кодують різні форми кератину). Лікар, запідозривши алергію, може порекомендувати провести алергопроби.
Догляд за шкірою
- Чого робити точно не можна – намагатися силоміць "стерти" грубі зміни на шкірі, бо це може призвести до появи неестетичних рубців. Натомість застосовуйте скраби. Наприклад, кавовий. Можете виготовити його власноруч. Для цього кавову гущу змішайте з кількома краплями оливкової олії й вашого улюбленого гелю для душу.
- Приймаючи ванну чи душ, використовуйте масажні рукавички зі сизалю – це грубе волокно добувають з листя Агави.
- Придбайте якісну косметику для зволоження шкіри з хорошим складом. Це можуть бути креми з вмістом алое або масла ши.
- Шкіру при фолікулярному кератозі зволожувати треба якомога частіше, по кілька разів на день. Рекомендується додатково приймати вітамін А.
- Для купання обирайте пом’якшуючі кремові засоби, які додатково захищатимуть шкіру від пересихання.
- Грудочки на шкірі часто є подразненими, тому користуйтеся лосьйонами без ароматизаторів. В ідеалі – тими, які можна застосовувати людям з атопічним дерматитом. Аби краще наводнити шкіру, наносіть засоби для її зволоження відразу після водних процедур.
Оскільки грудочки утворюються внаслідок порушення циклічного процесу злущування ороговілого шару шкіри, варто застосовувати креми з додаванням сечовини. Проте якщо вибираєте крем для маленької дитини, то врахуйте, що вміст сечовини у ньому має бути невеликим.
Можете спробувати "полікувати" шкіру лазерною епіляцією. Це – один з найефективніших методів боротьби з фолікулярним кератозом. Лазер видаляє волосини біля їх "витоків", випромінюючи світло, а з ним – і енергію, яку поглинає меланін з волосяного фолікула.
Пігмент руйнується, а з ним і волосяний "мішечок". Це, власне, і є та ділянка, "наповнена" мертвою шкірою, яка й викликає появу некрасивих грудочок. До того ж часто проблема посилюється врослими волосками. Якщо ви колись видаляли волосини за допомогою бритви, а тепер робите це з допомогою лазерної епіляції, зрозумієте, про що йдеться.
Коли чекати загострення
Зазвичай це відбувається в осінньо-зимовий період, що зумовлено теплим і сухим повітрям у приміщеннях, де працюють обігрівачі, а саме приміщення – не так часто провітрюється. Влітку стан шкіри покращується, тож можете виставляти уражені кератозом ділянки на сонце. Перед прийомом сонячних ванн не забудьте нанести на шкіру сонцезахисний крем з достатньо високим фільтром захисту від ультрафіолетових променів.