Поэтому Здорово 24 решили рассказать об основных симптомах, чтобы вы вовремя смогли выявить заболевание и подобрать правильное лечение. Подробнее об этих заболеваниях читайте далее в нашем материале.
Интересно знать Какая опасность подстерегает детей в песочнице
Чем отличается простуда от гриппа
Как простуда, так и грипп – это заболевание дыхательных путей, поэтому они часто похожи по своей симптоматике:
- насморк или заложенный нос,
- чихание;
- боли в теле;
- общая усталость.
Грипп – это куда более серьезное заболевание, поэтому одинаковые симптомы будут ощущаться сильнее. К тому же во время простуды редко возникают побочные заболевания. В то время, как грипп может привести к гаймориту, ушной инфекции, пневмонии или сепсису.
Грипп нужно вовремя лечить / Фото Unsplash
Если самостоятельно не удается диагностировать простуду или грипп, обратитесь к семейному врачу, который назначит соответствующие анализы и подберет правильное лечение. Если у вас обычная простуда, нужно будет бороться только с симптомами:
- принимать безрецептурные лекарства против простуды;
- много пить;
- достаточно отдыхать.
К теме "Гусиная кожа": почему возникает фолликулярный кератоз и как с ним бороться
С гриппом ситуация несколько сложнее, ведь его следует начинать лечить еще в начале, так вы сможете уменьшить тяжесть заболевания и сократить его длительность. Также не стоит забывать об увлажнении и отдыхе.
Не забывайте много пить и отдыхать / Фото Unsplash