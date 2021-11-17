Якщо ви не знали, як поєднати корисні продукти, щоб вийшла смачна закуска – ми допоможемо. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.

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Рецепт кексів зі шпинатом

Інгредієнти

340 грамів свіжого шпинату;

пів склянки сиру рікота;

пів склянки дрібно натертого сиру пармезан;

2 яйця;

1 зубчик часнику;

¼ чайної ложки солі;

¼ чайної ложки свіжозмеленого перцю.

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Спосіб приготування



Кекси зі шпинату / Фото Unsplash

Крок 1. Помістіть шпинат у блендер і подрібніть. Перекладіть листя у місткість, додайте рікоту, пармезан, яйця, часник, сіль і перець. Всі інгредієнти перемішайте до однорідної суміші.

Крок 2. Змастіть форми для кексів кулінарним спреєм та наповніть шпинатною сумішшю. Розігрійте духовку до 200 градусів.

Крок 3. Випікайте кекси приблизно 20 хвилин, поки вони не застигнуть. Після цього витягніть з духовки і залиште ще на 5 хвилин у формі. Перевірте готовність, відділивши тістечка ножем від країв, та перекладіть у тарілку.

Подавайте закуску теплою та не забудьте посипати пармезаном.