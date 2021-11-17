Если вы не знали, как объединить полезные продукты, чтобы получилась вкусная закуска – мы поможем. Читайте подробный рецепт в нашем материале.
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Рецепт кексов со шпинатом
Ингредиенты
- 340 граммов свежего шпината;
- пол стакана творога рикота;
- пол стакана мелко натертого сыра пармезан;
- 2 яйца;
- 1 зубчик чеснока;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки свежемолотого перца.
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Способ приготовления
Кексы из шпината / Фото Unsplash
Шаг 1. Поместите шпинат в блендер и измельчите. Переложите листья в емкость, добавьте рикотту, пармезан, яйца, чеснок, соль и перец. Все ингредиенты размешайте до однородной смеси.
Шаг 2. Смажьте формы для кексов кулинарным спреем и заполните шпинатной смесью. Разогрейте духовку до 200 градусов.
Шаг 3. Выпекайте кексы примерно 20 минут, пока они не застынут. После этого выньте из духовки и оставьте еще на 5 минут в форме. Проверьте готовность, отделив пирожные ножом от краев, и переложите в тарелку.
Подавайте закуску теплой и не забудьте посыпать пармезаном.