Вам знадобиться буряк, сир фета і ще декілька інгредієнтів. Запечіть овоч у духовці і смакуйте із задоволенням.
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Рецепт закуски з буряка
Інгредієнти
- 2 великих буряки;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- ⅓ склянки води;
- 2 столові ложки бальзамічного оцту;
- 5 столових ложок подрібненого сиру фета;
- 2 столові ложки орегано;
- сіль та перець.
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Спосіб приготування
Закуска з буряка / Фото Unsplash
Крок 1. Очистьте буряк та наріжте невеликими скибками. Розкладіть їх на формі для випікання, натріть сіллю та перцем.
Крок 2. У місткості змішайте воду, оцет і залийте буряк. Накрийте форму фольгою та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів. Готуйте буряк 1 годину (через пів години потрібно перевернути скибки).
Крок 3. Витягнуть буряк з духовки, зверху обережно розрівняйте дном склянки, щоб не пошкодити. Посипте фетою та викладіть на решітку у духовці. Запікайте 4 – 5 хвилин, поки буряк не стане хрустким, а фета не підрум'яниться. Перед подачею подрібніть орегано та приправте зверху.