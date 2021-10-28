Вам понадобится свекла, творог фета и еще несколько ингредиентов. Запеките овощи в духовке и смакуйте с удовольствием.
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Рецепт закуски из свеклы
Ингредиенты
- 2 больших свекли;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- ⅓ стакана воды;
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
- 5 столовых ложек измельченного творога фета;
- 2 столовые ложки орегано;
- соль и перец.
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Способ приготовления
Закуска из свеклы / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите свеклу и нарежьте небольшими ломтиками. Разложите их на форме для выпечки, натрите солью и перцем.
Шаг 2. В емкости смешайте воду, уксус и залейте свеклу. Накройте форму фольгой и поместите в духовку разогретую до 200 градусов. Готовьте свеклу 1 час (через пол часа нужно перевернуть ломтики).
Шаг 3. Вытащите свеклу из духовки, сверху осторожно разровняйте дном стакана, чтобы не повредить. Посыпьте фетой и выложите на решетку в духовке. Запекайте 4 – 5 минут, пока свекла не станет хрустящей, а фета не подрумянится. Перед подачей размельчите орегано и приправьте сверху.