Ви можете починати ранок з правильних продуктів. Вони допомагають пристосовуватися до зовнішніх несприятливих факторів і зменшують їхній негативний вплив.

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Як стати бадьорим без кави

Шоколад

Шматочок гіркого шоколаду – це чудова альтернатива ранковій каві. Какао містить корисні вітаміни і мінерали, які покращують роботу мозку і додають сил. До того ж шоколад ще й зробить вас щасливими, адже сприяє викиду в кров "гормону щастя" серотоніну. Рекомендуємо не їсти шоколад на голодний шлунок, адже містить багато цукру.

Йогурт



Почніть ранок з йогурту / Фото Unsplash

Чашку ранкової кави краще замінити корисним йогуртом. Він містить природний компонент бадьорості – магній. Якщо ви слідкуєте за фігурою, краще купувати йогурти без фруктових додатків аби уникнути консервантів і цукру.

Їжа з червоним перцем

Відчути приплив енергії допоможе прискорений метаболізм. Страви з червоним перцем сприяють травленню, тому їх варто додати у раціон. Для бадьорого ранку можете випити склянку томатного соку з щіпкою червоного перцю.

Горіхи



Горіхи подарують бадьорість / Фото Unsplash

Горіхи багаті вітаміном В і магнієм – вони допоможуть відчути приплив бадьорості та енергії. Можете додати хрустики у вівсянку та не пити кави.

Шпинат

Зі шпинату можете приготувати напій бадьорості – смузі. Він багатий вітаміном А, мінеральними солями, йодом, білками та бадьорить вранці краще ніж кофеїн.

Ягоди



Додайте ягоди у раціон / Фото Unsplash

Антиоксиданти, які входять у склад ягід, покращують роботу мозку і нервової системи. Свіжі або заморожені ягоди зроблять ваш ранок активним.

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Яйця

Яйця — це не лише чудове джерело білка, що дозволить довго почувати ситими. Вони багаті вітамінами, протеїнами і мінералами та додадуть необхідної енергії вранці.