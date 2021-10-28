Ви можете починати ранок з правильних продуктів. Вони допомагають пристосовуватися до зовнішніх несприятливих факторів і зменшують їхній негативний вплив.
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Як стати бадьорим без кави
Шоколад
Шматочок гіркого шоколаду – це чудова альтернатива ранковій каві. Какао містить корисні вітаміни і мінерали, які покращують роботу мозку і додають сил. До того ж шоколад ще й зробить вас щасливими, адже сприяє викиду в кров "гормону щастя" серотоніну. Рекомендуємо не їсти шоколад на голодний шлунок, адже містить багато цукру.
Йогурт
Почніть ранок з йогурту / Фото Unsplash
Чашку ранкової кави краще замінити корисним йогуртом. Він містить природний компонент бадьорості – магній. Якщо ви слідкуєте за фігурою, краще купувати йогурти без фруктових додатків аби уникнути консервантів і цукру.
Їжа з червоним перцем
Відчути приплив енергії допоможе прискорений метаболізм. Страви з червоним перцем сприяють травленню, тому їх варто додати у раціон. Для бадьорого ранку можете випити склянку томатного соку з щіпкою червоного перцю.
Горіхи
Горіхи подарують бадьорість / Фото Unsplash
Горіхи багаті вітаміном В і магнієм – вони допоможуть відчути приплив бадьорості та енергії. Можете додати хрустики у вівсянку та не пити кави.
Шпинат
Зі шпинату можете приготувати напій бадьорості – смузі. Він багатий вітаміном А, мінеральними солями, йодом, білками та бадьорить вранці краще ніж кофеїн.
Ягоди
Додайте ягоди у раціон / Фото Unsplash
Антиоксиданти, які входять у склад ягід, покращують роботу мозку і нервової системи. Свіжі або заморожені ягоди зроблять ваш ранок активним.
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Яйця
Яйця — це не лише чудове джерело білка, що дозволить довго почувати ситими. Вони багаті вітамінами, протеїнами і мінералами та додадуть необхідної енергії вранці.