Якщо ви досі не знаєте, як можна легко та швидко зволожити шкіру, ми вам допоможемо. Здорово 24 діляться ефективними способами.

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Як зволожити шкіру взимку

При перших проявах сухості шкіри багато хто звертається до кометології та біжить у магазин за черговою баночкою крему. Такі засоби можливо й дієві, але їх ефективність в рази зростає при комплексному підході до лікування.


Подбайте про шкіру / Фото Unsplash

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5 кроків до ідеальної шкіри:

  1. Додавайте у їжу топлене масло ДХІ – цей продукт відрізняється від звичайного вершкового масла та позитивно впливає на організм зсередини: запобігає старінню, регенерує тканини та сприяє клітинному росту.
  2. Раціон варто доповнити ще двома корисними продуктами: стаканом кісткового бульйону або 1 – 2 столовими ложками червоної ікри.
  3. Щодня варто вживати 2 капсули жиру печінки тріски після їди, запиваючи лимонною або оцтовою водою. Раз на тиждень варто їсти жирну рибу: палтус, кижуч, оселедець.
  4. Випивайте 8 склянок теплої води в день.
  5. Для ідеальної шкіри потрібно також скоротити вживання сирих овочів і фруктів, оцту та холодної їжі. Також споживайте у нормі цитрусові та імбир, адже ці продукти сушать.