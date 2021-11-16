Якщо ви досі не знаєте, як можна легко та швидко зволожити шкіру, ми вам допоможемо. Здорово 24 діляться ефективними способами.

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Як зволожити шкіру взимку

При перших проявах сухості шкіри багато хто звертається до кометології та біжить у магазин за черговою баночкою крему. Такі засоби можливо й дієві, але їх ефективність в рази зростає при комплексному підході до лікування.



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