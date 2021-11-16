При этом неприятные изменения происходят вне зависимости от типа кожи. И если вы не знаете как легко и быстро увлажнить кожу, мы вам поможем.

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Как увлажнить кожу зимой

При первых проявлениях сухости кожи многие бегут в магазин за очередной баночкой крема. Косметические средства, возможно, и действенны, но их эффективность возрастает только при комплексном подходе. Поэтому прежде всего рекомендуем проконсультироваться с дерматологами и только после этого начинать самостоятельное лечение.



Позаботьтесь о коже / Фото Unsplash

5 шагов к идеальной коже

Не наносите тональный крем на шелушащуюся кожу

Даже идеальное средство не ляжет ровно на раздраженные участки. Вместо этого следует использовать увлажняющие и смягчающие кремы. В особо тяжелых случаях – обратите внимание на насыщенные бальзамы и питательные масла.

Еще один трюк, облегчающий зимний уход, – капелька миндального масла в вашем ежедневном креме.

Употребляйте достаточно воды

Наше тело более чем на 70% состоит из воды, в том числе кожа, которая является крупнейшим органом человека. Для качественного обмена веществ организму необходимо потребление достаточного количества жидкости.

Диетологи сходятся во мнении, что универсальной дозы воды не существует и советуют следить за организмом. И сухость кожи – отличный сигнал, сообщающий, что еще один стакан – точно не будет лишним.

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Сбалансированный рацион

Авокадо, рыба и яйца – 3 продукта, которые помогут вам восстановить состояние кожи. Чтобы получить из пищи натуральный коллаген – употребляйте больше овощей и фруктов, в том числе содержащих витамин C. Кроме того, диетологи утверждают, что оливковое масло и зеленый чай богаты антиоксидантами, которые уменьшают механические повреждения и предотвращают воспаление. А на десерт – позвольте черный шоколад. В отличие от других сладостей с высоким количеством сахара, что провоцирует сыпь, он положительно влияет на состояние кожи.

Душ вместо ванны

Звучит парадоксально, но длительные ванны обезвоживают кожу. Чтобы не допустить этого, принимайте быстрый душ, который не оказывает такого агрессивного воздействия на кожу.

Присмотритесь к одежде

Носите одежду из натуральных материалов, таких как хлопок и шелк, которые не раздражают кожу. Это касается и шарфов, шапок, а также элементов гардероба, контактирующих с кожей.