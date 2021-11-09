Залози виділяються рідину без запаху, яка допомагає охолоджувати тіло та підтримувати баланс температур. Проте надмірне виділення поту може свідчити на наявність захворювання гіпергідроз.

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Що таке пахвовий гіпергідроз

При гіпергідрозі надмірно активні нерви посилають сигнали потовим залозам. Це пов'язано з подразниками, які впливають на їхню роботу, зокрема:

сигнали з вашого мозку про те, що ваше тіло перегрівається;

гормони;

емоції;

фізична активність або фізичні вправи.

У хворих на гіпергідроз потові залози надто сильно реагують на такі повідомлення та виробляють багато поту. У більшості це захворювання проявляється після статевого дозрівання та може вражати не лише пахви, але й інші частини тіла: руки, ноги, голову, пах.



Паховий гіпергідроз / Фото Unsplash

Серед ознак цього захворювання:

надмірне потовиділення раз на тиждень протягом мінімум 6 місяців;

пітливість з обох боків тіла;

потовиділення настільки сильні, що виливають на повсякденну діяльність.

Важливо також звернути увагу, чи зберігається потовиділення під час сну. Річ у тім, що люди з первинним гіпергідрозом не потіють вночі.

Лікування пахвового гіпергідрозу

Існує чимало методів лікування пахвового гіпергідрозу. Це захворювання часто негативно впливає на якість життя, тому з ним потрібно боротись. Це можна роботи у різні способи.

Антиперспіранти

Це недорогий і дієвий спосіб боротьби з гіпергідрозом. Коли ви наносите спеціальний засіб на пахові зони, він проникає у пори під шкірою, блокуючи виділення рідини. Так мозок отримує певний імпульс про припинення виділення поту у цих ділянках.

Ботокс

Ботокс також використовують для лікування первинного пахвового гіпергідрозу, якщо антиперспіранти не ефективні. Спеціальні ін'єкції блокують виділення хімічної речовини, яка ініціює роботу потових залоз організму.

MiraDry



Гіпергідроз можна лікувати пристроєм MiraDry / Фото Unsplash

MiraDry — це спеціальний пристрій, призначений для лікування пахвового гіпергідрозу. Для лікування використовують мікрохвильову технологію, яка здатна знищити потові залози в пахвах, не пошкоджуючи шкіру. Таке лікування вважається ефективним та дає гарні результати вже після першої процедури.

Лазер

Деякі лікарі пропонують лікувати це захворювання за допомогою лазера. Проте цей метод не надто досліджений, а його ефективність недоведена. За допомогою лазера руйнують потові залози в пахвах і проблема зникає.

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Пероральні препарати

Якщо ви хочете уникнути будь-якого медичного втручання, можете спробувати лікування медикаментами. Ефективними будуть антихолінергічні засоби, такі як глікопіролат, оксибутинін, бензтропін, пропантелін. Ці ліки найчастіше використовують для лікування гіпергідрозу. Бета-блокатори (пропранолол) і бензодіазепіни будуть дієвими, якщо надмірне потовиділення виникає через тривожні ситуації.