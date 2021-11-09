Железы выделяются жидкостью без запаха, которая помогает охлаждать тело и поддерживать баланс температур. Однако чрезмерное выделение пота может свидетельствовать о наличии заболевания гипергидроз.

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Что такое подмышечный гипергидроз

При гипергидрозе чрезмерно активные нервы посылают сигналы потовым железам. Это связано с раздражителями, влияющими на их работу, в частности:

сигналы из вашего мозга о том, что ваше тело перегревается;

гормоны;

эмоции;

физическая активность или физические упражнения.

У больных гипергидрозом потовые железы слишком сильно реагируют на такие сообщения и производят много пота. У большинства это заболевание проявляется после полового созревания и может поражать не только подмышки, но и другие части тела: руки, ноги, голову, пах.



Паховой гипергидроз / Фото Unsplash

Среди признаков этого заболевания:

чрезмерное потоотделение раз в неделю в течение минимум 6 месяцев;

потливость с обеих сторон тела;

потоотделения настолько сильны, что выливают в повседневную деятельность.

Важно также обратить внимание, сохраняется ли потоотделение во время сна. Дело в том, что люди с первичным гипергидрозом не потеют ночью .

Лечение подмышечного гипергидроза

Существует много методов лечения подмышечного гипергидроза. Это заболевание часто оказывает негативное влияние на качество жизни, поэтому с ним нужно бороться. Это могут быть работы различными способами.

Антиперспиранты

Это недорогой и действенный способ борьбы с гипергидрозом. Когда вы наносите специальное средство на паховые зоны, оно проникает в поры под кожей, блокируя выделение жидкости. Так мозг получает определенный импульс о прекращении выделения пота на этих участках.

Ботокс

Ботокс также используют для лечения первичного подмышечного гипергидроза, если антиперспиранты не эффективны. Специальные инъекции блокируют выделение химического вещества, инициирующего работу потовых желез организма.

MiraDry



Гипергидроз можно лечить устройством MiraDry / Фото Unsplash

MiraDry – это специальное устройство, предназначенное для лечения подмышечного гипергидроза. Для лечения используют микроволновую технологию, которая способна уничтожить потовые железы в подмышках, не повреждая кожу. Такое лечение считается эффективным и дает хорошие результаты после первой процедуры.

Лазер

Некоторые врачи предлагают лечить это заболевание с помощью лазера. Однако этот метод не слишком исследован, а его эффективность недоказана. С помощью лазера разрушают потовые железы в подмышках и проблема исчезает.

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