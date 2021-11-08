Чим небезпечний такий стан і як запідозрити дефіцит заліза в організмі розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк. Обрали найкорисніше.

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Залізо відіграє головну роль у транспорті кисню, синтезі ДНК та метаболізмі м'язової тканини. Тобто цей елемент необхідний практично для всіх клітин нашого організму.

Симптоми залізодефіцитної анемії

Часто залізодефіцитна анемія або недокрів'я "маскується" під інші стани: швидку стомлюваність, сонливість, дратівливість, зниження уваги та пам'яті, зниження лібідо.

Часто люди пов'язують такі стани з виснаженням та стресом, проте після здачі аналізів виявляється, що у них анемія. Перевіритися у лікаря варто, якщо крім загальної слабкості та дратівливості, вас почали турбувати:

ламке волосся і нігті,

тріщини у куточках губ,

блідість шкіри,

біль у серці,

запаморочення,

відчуття нестачі повітря навіть при незначній фізичній активності.

Як дізнатися, що у вас дефіцит заліза

Не займайтеся самодіагностикою та зверніться до лікаря / Фото Pexels

Перше, що можна і потрібно зробити – це звернутися до свого сімейного лікаря і здати аналізи крові на гемоглобін. Здавати краще венозну кров натщесерце, вранці. Перед процедурою бажано не їсти, максимум – випити склянку води. Напередодні аналізу краще уникати провокуючих чинників на організм (алкоголь, переїдання, куріння).

Норма гемоглобіну для жінок – 120 – 140 грамів на літр крові, якщо показники нижчі, лікар призначить додаткове обстеження для корекції стану та препарати, щоб заповнити дефіцит заліза.

Важливо! Загальний аналіз крові не покаже залізодефіцитної анемії на ранніх стадіях, оскільки гемоглобін ще може бути в нормі. Тому важливо додатково контролювати рівень феритину, в межах норми для жінок – його показник не нижчий за 35 – 40 одиниць

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Хто та чому більш схильний до дефіциту заліза

Жінки більш схильні до розвитку дефіциту заліза в організмі. Серед причин – менструація, дієти, зміна гормонального фону, вагітність. Також дефіцит можуть спровокувати особливості харчування або порушення всмоктування цього елемента.

Латентний дефіцит заліза (а якщо його не лікувати, то і залізодефіцитна анемія) може початися при незбалансованому харчуванні, суворих дієтах.

Часто до такого стану призводить гастрит зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба, захворювання тонкого кишечника та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Профілактика анемії

Харчуйтеся збалансовано / Фото Pexels

Цей стан, як і будь-яке інше захворювання, коригується лише під керівництвом лікаря. Приймати самостійно препарати заліза без встановлення причини захворювання – не рекомендується, оскільки це не усуне причину залізодефіциту.

Якщо дефіцит заліза стійкий, лише харчуванням компенсувати його нестачу не вдасться. Проте, якщо ви вирішили відкоригувати свій раціон для профілактики, включіть в раціон:

тваринні субпродукти (особливо печінку),

гречку,

червоне м'ясо,

шпинат,

морепродукти.

Також лікарі зазначають, що варто скоротити вживання чаю, кави, молока.