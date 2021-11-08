Чим небезпечний такий стан і як запідозрити дефіцит заліза в організмі розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк. Обрали найкорисніше.
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Залізо відіграє головну роль у транспорті кисню, синтезі ДНК та метаболізмі м'язової тканини. Тобто цей елемент необхідний практично для всіх клітин нашого організму.
Симптоми залізодефіцитної анемії
Часто залізодефіцитна анемія або недокрів'я "маскується" під інші стани: швидку стомлюваність, сонливість, дратівливість, зниження уваги та пам'яті, зниження лібідо.
Часто люди пов'язують такі стани з виснаженням та стресом, проте після здачі аналізів виявляється, що у них анемія. Перевіритися у лікаря варто, якщо крім загальної слабкості та дратівливості, вас почали турбувати:
- ламке волосся і нігті,
- тріщини у куточках губ,
- блідість шкіри,
- біль у серці,
- запаморочення,
- відчуття нестачі повітря навіть при незначній фізичній активності.
Як дізнатися, що у вас дефіцит заліза
Не займайтеся самодіагностикою та зверніться до лікаря / Фото Pexels
Перше, що можна і потрібно зробити – це звернутися до свого сімейного лікаря і здати аналізи крові на гемоглобін. Здавати краще венозну кров натщесерце, вранці. Перед процедурою бажано не їсти, максимум – випити склянку води. Напередодні аналізу краще уникати провокуючих чинників на організм (алкоголь, переїдання, куріння).
Норма гемоглобіну для жінок – 120 – 140 грамів на літр крові, якщо показники нижчі, лікар призначить додаткове обстеження для корекції стану та препарати, щоб заповнити дефіцит заліза.
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Хто та чому більш схильний до дефіциту заліза
Жінки більш схильні до розвитку дефіциту заліза в організмі. Серед причин – менструація, дієти, зміна гормонального фону, вагітність. Також дефіцит можуть спровокувати особливості харчування або порушення всмоктування цього елемента.
- Латентний дефіцит заліза (а якщо його не лікувати, то і залізодефіцитна анемія) може початися при незбалансованому харчуванні, суворих дієтах.
- Часто до такого стану призводить гастрит зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба, захворювання тонкого кишечника та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Профілактика анемії
Харчуйтеся збалансовано / Фото Pexels
Цей стан, як і будь-яке інше захворювання, коригується лише під керівництвом лікаря. Приймати самостійно препарати заліза без встановлення причини захворювання – не рекомендується, оскільки це не усуне причину залізодефіциту.
Якщо дефіцит заліза стійкий, лише харчуванням компенсувати його нестачу не вдасться. Проте, якщо ви вирішили відкоригувати свій раціон для профілактики, включіть в раціон:
- тваринні субпродукти (особливо печінку),
- гречку,
- червоне м'ясо,
- шпинат,
- морепродукти.
Також лікарі зазначають, що варто скоротити вживання чаю, кави, молока.