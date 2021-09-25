Холестерин – це жироподібна речовина, яку виробляє печінка. Вона є важливою для клітинних мембран, деяких гормонів і вітаміну D. Щоб досягти нормального рівня та підтримувати організм у здоровому стані, варто змінити раціон.
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Як знизити рівень холестерину
Потрібно ретельно слідкувати за холестерином, адже його понаднормовий рівень у крові не дає жодних симптомів. Підвищені показники можуть призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи серцевий напад та інсульт.
Якщо у вас високий рівень холестерину, рекомендуємо:
- відмовитись від вживання продуктів з високим вмістом холестерину, насичених жирів і трансжирів;
- включити у раціон більше нежирних продуктів з високим рівнем білка, а саме: курку, рибу та бобові;
- додати овочі, фрукти та цільні зерна: саме вони забезпечать організм клітковиною;
- змінити спосіб приготування: віддайте перевагу запеченим або приготованим на пару стравам та відмовтесь від споживання смажених на олії продуктів;
- уникати фаст-фуду та шкідливої їжі.
Варто відмовитись від фаст-фуду / Фото Unsplash
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Ці продукти варто виключити з раціону
Ділимось із вами списком продуктів з високим вмістом холестерину, насичених жирів і трансжирів:
- червоне м'ясо, яєчні жовтки та молочні продукти з високим відсотком жирності;
- продукти, у складі яких є какао-масло, пальмова або кокосова олія;
- смажені у фритюрі продукти: картопляні чипси, цибулеві кільця та курка;
- солодка випічка: кекси, печиво та інше.
Замінити шкідливі продукти можна рибою, яка містить жирні кислоти омега-3, що допоможуть знизити рівень холестерину. Лосось, скумбрія та оселедець стануть вам у пригоді. Можете сміливо додавати у раціон волоські горіхи, мигдаль, мелене насіння льону та авокадо.