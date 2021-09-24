Збалансоване харчування, вживання жирів, білків та вуглеводів позитивно впливає не лише на загальний стан організму, а й на волосся, зокрема. Здорово 24 діляться списком продуктів, які варто вживати, щоб покращити волосся.

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Що варто їсти, щоб відновити волосся

Організм людини влаштований так, що він здатен засвоювати вітаміни та мінерали, отримані з їжею. Що варто їсти, аби покращити стан волосся, розповідаємо далі.



Які продукти варто їсти, щоб відновити волосся / Фото Unsplash

Лосось

Жирні кислоти омега-3, білки, вітамін В12 та залізо ви можете отримати, періодично вживаючи лосось. Заліза у цьому списку є чи не найважливішим для волосся, адже цей елемент стимулює поділ клітин, що пришвидшує ріст. Важливо вчасно виявити дефіцит цього корисного вітаміну та, за рекомендацією лікаря, почати вживати препарати заліза.

Зелені овочі



У броколі є багато вітаміну А / Фото Unsplash

Темно-зелені овочі, а саме шпинат, броколі, огірки та інші, містять у своєму складі багато вітаміну А, який необхідний для виконання імунної функції та диференціювання клітин. Також у складі є вітамін С, який сприяє кращому засвоєнню заліза в організмі.

Бобові

Квасоля та сочевиця – це справжні джерела поживних речовин. Вони забезпечують організм потрібними для росту волосся білками, залізом, цинком і біотином.

Горіхи



Горіхи містять багато вітамінів / Фото Unsplash

Майже усі види горіхів корисні та принесуть вашому організму багато поживних речовин. Зокрема, рекомендуємо звернути увагу на бразильські горіхи, які містять багато селену – мінералу, який здатний позитивно впливати на здоров'я шкіри голови. Волоські горіхи також принесуть чимало користі, зокрема наситять організм альфа-лінолевою кислотою, омега-3 та цинком.

Цілозерновий хліб та каші

Часто втрату волосся пов'язують із нестачею деяких вітамінів. Аби попередити небажане випадіння, варто вживати хліб та каші. Вони багаті цинком, залізом та вітамінами групи B.

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Морква



Морква корисна не лише для очей / Фото Unsplash

Морква корисна не лише для зору, а й для волосся. Це справжнє джерело вітаміну А, який сприяє росту та поділу клітин, зокрема й волосяного фолікула.