Холестерин – это жироподобное вещество, которое вырабатывает печень. Она является важной для клеточных мембран, некоторых гормонов и витамина D. Чтобы достичь нормального уровня и поддерживать организм в здоровом состоянии, следует изменить рацион.
Полезно Какая опасность подстерегает детей в песочнице
Как снизить уровень холестерина
Нужно тщательно следить за холестерином, ведь его сверхнормативный уровень в крови не дает никаких симптомов. Повышенные показатели могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт.
Если у вас высокий уровень холестерина, рекомендуем:
- отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров;
- включить в рацион больше нежирных продуктов с высоким уровнем белка, а именно: курицу, рыбу и бобовые;
- добавить овощи, фрукты и цельные зерна: именно они обеспечат организм клетчаткой;
- изменить способ приготовления: отдайте предпочтение запеченным или приготовленным на пару блюдам и откажитесь от потребления жареных на масле продуктов;
- избегать фаст-фуда и вредной пищи.
Стоит отказаться от фаст-фуда / Фото Unsplash
К теме Эти продукты помогут восстановить волосы: полезная подборка
Эти продукты следует исключить из рациона
Делимся с вами списком продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров:
- красное мясо, яичные желтки и молочные продукты с высоким процентом жирности;
- продукты, в составе которых есть какао-масло, пальмовое или кокосовое масло;
- жареные во фритюре продукты: картофельные чипсы, луковые кольца и курица;
- сладкая выпечка: кексы, печенье и прочее.
Заменить вредные продукты можно рыбой, которая содержит жирные кислоты омега-3, которые помогут снизить уровень холестерина. Лосось, скумбрия и сельдь вам пригодятся. Можете смело добавлять в рацион грецкие орехи, миндаль, молотые семена льна и авокадо.