Проте фахівці стверджують, що існує багато альтернативних способів, які допоможуть повернути красивий овал обличчя. І деякі з них – абсолютно безкоштовні! Що це за способи? Відгорнемо завісу таємниці.

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Чому формується подвійне підборіддя

Причин є багато, але основних – кілька:

старіння організму;

неправильна постава (звичка горбити спину під час роботи за комп’ютером і постійно зазирати в екран смартфону. Якщо ці причини не здаються вам поважними, поспостерігайте за поставою колег по роботі чи пасажирів у громадському транспорті);

звичка спати на високій подушці;

нездорове харчування;

різка втрата ваги;

брак руху;

тривале й часте перебування на сонці.

Чому навіть у струнких людей з'являється друге підборіддя

Багато хто з нас помилково вважає, що подвійне підборіддя – це проблема виключно людей середнього віку з ожирінням. Прогулюючись вулицями, зверніть увагу на перехожих. Звісно, зараз це може бути трохи проблематичним, адже через пандемію COVID-19 багато людей ходить у масках. Але якщо придивитесь, то зауважите (можливо, з подивом для себе), що "щасливими" власниками другого підборіддя можуть бути й молоді люди, які не мають зайвої ваги.

У чому ж причина

У всьому винні гени – якщо у багатьох ваших родичів було подвійне підборіддя, з великою ймовірністю і у вас воно буде. У цьому випадку вам доведеться або змиритися з долею, або ж вдатися до послуг клінік естетичної медицини. На жаль, як би ви не старалися схуднути, на яких би дієтах не сиділи, – гени у будь-якому випадку переможуть.

Як позбутись другого підборіддя за допомогою вправ / Фото blog.pokupon

Як позбутися другого підборіддя, якщо замолоду цієї проблеми у вас не було? Пропонуємо вашій увазі кілька ефективних способів:

Вправи на зміцнення м'язів шиї і підвищення тургору шкіри

Важливо виконувати ці вправи щодня і не менш як 10 – 15 хвилин. Якщо вже є видимі зміни, припиняти тренування не можна, але можна зменшити їх частоту. Займайтеся тричі на тиждень, але так само 10 – 15 хвилин.

Отже, що це за вправи?

По черзі голосно вимовте голосні звуки – "а", "е", "і", "о", "у", "и". Найкраще це робити перед дзеркалом.

Повільно виконайте кругові рухи головою (спершу вліво, а тоді - вправо, або навпаки).

По черзі нахиліть голову в обидва боки.

Складіть губи "у трубочку" (як для поцілунку), після чого розтягніть їх у широку усмішку.

Витягніть язик – так далеко, наскільки це можливо, силкуючись дотягтися ним до підборіддя.

Підіпріть підборіддя розкритою долонею. Опустіть нижню щелепу, долаючи спротив руки.

Ляжте на спину на рівну поверхню (наприклад, на підлогу). Підніміть голову, одночасно намагаючись притиснути її до грудної клітки.

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Масаж

Спеціальний масаж для підборіддя активізує кровообіг у нижній частині обличчя, зміцнить м'язи і підтягне шкіру. Крім того, це доволі приємна процедура. Виконувати її рекомендується двічі на день – зранку та ввечері, під час виконання звичних гігієнічних процедур (вмивання, зняття макіяжу тощо).

Вмийтеся і за допомогою тоніка, очистивши обличчя від бруду, пилу, надлишку шкірного жиру й залишків декоративної косметики. Пучками пальців зачерпніть порцію улюбленого крему і круговими рухами масажуйте шию у напрямку знизу вверх.

Масаж підборіддя / Фото dermavita

Процедури салонного догляду

Вони є надзвичайно ефективними, але, на жаль, доволі болісними й дорогими. Підійдуть людям, яким потрібен негайний результат, а також, як уже згадувалося, тим особам, які "успадкували" зайве підборіддя від родичів.

Ось деякі з них.

Ін'єкційний ліполіз (класична голкова мезотерапія) – під шкіру вводиться спеціальна суміш, яка стимулює редукцію (зменшення) жирової тканини і таким чином, зникнення другого підборіддя.

(класична голкова мезотерапія) – під шкіру вводиться спеціальна суміш, яка стимулює редукцію (зменшення) жирової тканини і таким чином, зникнення другого підборіддя. Ендермоліфт – неінвазивна процедура, яка проводиться з допомогою спеціального апарату, що виявляє вплив на шкіру мікроімпульсами. У такий спосіб стимулюється регенерація глибоких шарів шкіри. Процедура виявляє ефект ліфтингу – не лише дозволяє позбутися другого підборіддя, а й усунути дрібні зморшки, змоделювати контур обличчя та відновити щільність шкірних покривів.

– неінвазивна процедура, яка проводиться з допомогою спеціального апарату, що виявляє вплив на шкіру мікроімпульсами. У такий спосіб стимулюється регенерація глибоких шарів шкіри. Процедура виявляє ефект ліфтингу – не лише дозволяє позбутися другого підборіддя, а й усунути дрібні зморшки, змоделювати контур обличчя та відновити щільність шкірних покривів. Icoone-терапія – це різновид неінвазивного масажу, який виконується з допомогою спеціальних механічних головок. З їх допомогою фахівець змоделює клієнту овал обличчя, звузить йому підборіддя та/або підтягне обвислу шкіру.

– це різновид неінвазивного масажу, який виконується з допомогою спеціальних механічних головок. З їх допомогою фахівець змоделює клієнту овал обличчя, звузить йому підборіддя та/або підтягне обвислу шкіру. Радіохвильова підтяжка шкіри – спеціальна головка випромінює радіохвилі, які нагріваючи шкіру зсередини, активують вироблення колагену. Як результат, відновлюється втрачена пружність шкіри. Вона стає еластичною й підтягнутою. Відповідно, зменшується й подвійне підборіддя.

– спеціальна головка випромінює радіохвилі, які нагріваючи шкіру зсередини, активують вироблення колагену. Як результат, відновлюється втрачена пружність шкіри. Вона стає еластичною й підтягнутою. Відповідно, зменшується й подвійне підборіддя. Мікроголкова мезотерапія – ефект цієї процедури аналогічний голковій мезотерапії, проте менш болючий. Виконується не голками, а спеціальним апаратом Derma Pen або спеціальним валиком з мікроголками, якими косметолог виконує більш рівномірні, але менш глибокі проколи. Під шкіру вводиться спеціальний коктейль, який стимулює "спалення" жирової тканини і таким чином зменшення другого підборіддя.

– ефект цієї процедури аналогічний голковій мезотерапії, проте менш болючий. Виконується не голками, а спеціальним апаратом Derma Pen або спеціальним валиком з мікроголками, якими косметолог виконує більш рівномірні, але менш глибокі проколи. Під шкіру вводиться спеціальний коктейль, який стимулює "спалення" жирової тканини і таким чином зменшення другого підборіддя. Ulthera-терапія – підтяжка шкіри відбувається за допомогою проникнення у шкіру на різну глибину мікродоз ультразвукової енергії, у результаті чого шкіра підтягується й розгладжується. Також уповільнюються процеси старіння.

Обвисла шкіра і надлишок жирової тканини під підборіддям – проблема, яку сьогодні можна вирішити, проте не можна зробити це за один день. І для цього не обов’язково вдаватися до інвазивних процедур, хоча в окремих випадках й справді допомогти можуть лише вони.

Проте у більшості можна обійтися регулярним виконанням серії вправ для зміцнення м'язів обличчя та шиї, відповідно підібраною подушкою, зміною раціону на більш здоровий і правильною поставою під час роботи за комп’ютером. Часто-густо цього виявляється достатньо, щоб покращити свій зовнішній вигляд. Спробуйте!