Проте фахівці стверджують, що існує багато альтернативних способів, які допоможуть повернути красивий овал обличчя. І деякі з них – абсолютно безкоштовні! Що це за способи? Відгорнемо завісу таємниці.
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Чому формується подвійне підборіддя
Причин є багато, але основних – кілька:
- старіння організму;
- неправильна постава (звичка горбити спину під час роботи за комп’ютером і постійно зазирати в екран смартфону. Якщо ці причини не здаються вам поважними, поспостерігайте за поставою колег по роботі чи пасажирів у громадському транспорті);
- звичка спати на високій подушці;
- нездорове харчування;
- різка втрата ваги;
- брак руху;
- тривале й часте перебування на сонці.
Чому навіть у струнких людей з'являється друге підборіддя
Багато хто з нас помилково вважає, що подвійне підборіддя – це проблема виключно людей середнього віку з ожирінням. Прогулюючись вулицями, зверніть увагу на перехожих. Звісно, зараз це може бути трохи проблематичним, адже через пандемію COVID-19 багато людей ходить у масках. Але якщо придивитесь, то зауважите (можливо, з подивом для себе), що "щасливими" власниками другого підборіддя можуть бути й молоді люди, які не мають зайвої ваги.
У чому ж причина
У всьому винні гени – якщо у багатьох ваших родичів було подвійне підборіддя, з великою ймовірністю і у вас воно буде. У цьому випадку вам доведеться або змиритися з долею, або ж вдатися до послуг клінік естетичної медицини. На жаль, як би ви не старалися схуднути, на яких би дієтах не сиділи, – гени у будь-якому випадку переможуть.
Як позбутись другого підборіддя за допомогою вправ / Фото blog.pokupon
Як позбутися другого підборіддя, якщо замолоду цієї проблеми у вас не було? Пропонуємо вашій увазі кілька ефективних способів:
Вправи на зміцнення м'язів шиї і підвищення тургору шкіри
Важливо виконувати ці вправи щодня і не менш як 10 – 15 хвилин. Якщо вже є видимі зміни, припиняти тренування не можна, але можна зменшити їх частоту. Займайтеся тричі на тиждень, але так само 10 – 15 хвилин.
Отже, що це за вправи?
- По черзі голосно вимовте голосні звуки – "а", "е", "і", "о", "у", "и". Найкраще це робити перед дзеркалом.
- Повільно виконайте кругові рухи головою (спершу вліво, а тоді - вправо, або навпаки).
- По черзі нахиліть голову в обидва боки.
- Складіть губи "у трубочку" (як для поцілунку), після чого розтягніть їх у широку усмішку.
- Витягніть язик – так далеко, наскільки це можливо, силкуючись дотягтися ним до підборіддя.
- Підіпріть підборіддя розкритою долонею. Опустіть нижню щелепу, долаючи спротив руки.
- Ляжте на спину на рівну поверхню (наприклад, на підлогу). Підніміть голову, одночасно намагаючись притиснути її до грудної клітки.
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Масаж
- Спеціальний масаж для підборіддя активізує кровообіг у нижній частині обличчя, зміцнить м'язи і підтягне шкіру. Крім того, це доволі приємна процедура. Виконувати її рекомендується двічі на день – зранку та ввечері, під час виконання звичних гігієнічних процедур (вмивання, зняття макіяжу тощо).
- Вмийтеся і за допомогою тоніка, очистивши обличчя від бруду, пилу, надлишку шкірного жиру й залишків декоративної косметики. Пучками пальців зачерпніть порцію улюбленого крему і круговими рухами масажуйте шию у напрямку знизу вверх.
Масаж підборіддя / Фото dermavita
Процедури салонного догляду
Вони є надзвичайно ефективними, але, на жаль, доволі болісними й дорогими. Підійдуть людям, яким потрібен негайний результат, а також, як уже згадувалося, тим особам, які "успадкували" зайве підборіддя від родичів.
Ось деякі з них.
- Ін'єкційний ліполіз (класична голкова мезотерапія) – під шкіру вводиться спеціальна суміш, яка стимулює редукцію (зменшення) жирової тканини і таким чином, зникнення другого підборіддя.
- Ендермоліфт – неінвазивна процедура, яка проводиться з допомогою спеціального апарату, що виявляє вплив на шкіру мікроімпульсами. У такий спосіб стимулюється регенерація глибоких шарів шкіри. Процедура виявляє ефект ліфтингу – не лише дозволяє позбутися другого підборіддя, а й усунути дрібні зморшки, змоделювати контур обличчя та відновити щільність шкірних покривів.
- Icoone-терапія – це різновид неінвазивного масажу, який виконується з допомогою спеціальних механічних головок. З їх допомогою фахівець змоделює клієнту овал обличчя, звузить йому підборіддя та/або підтягне обвислу шкіру.
- Радіохвильова підтяжка шкіри – спеціальна головка випромінює радіохвилі, які нагріваючи шкіру зсередини, активують вироблення колагену. Як результат, відновлюється втрачена пружність шкіри. Вона стає еластичною й підтягнутою. Відповідно, зменшується й подвійне підборіддя.
- Мікроголкова мезотерапія – ефект цієї процедури аналогічний голковій мезотерапії, проте менш болючий. Виконується не голками, а спеціальним апаратом Derma Pen або спеціальним валиком з мікроголками, якими косметолог виконує більш рівномірні, але менш глибокі проколи. Під шкіру вводиться спеціальний коктейль, який стимулює "спалення" жирової тканини і таким чином зменшення другого підборіддя.
- Ulthera-терапія – підтяжка шкіри відбувається за допомогою проникнення у шкіру на різну глибину мікродоз ультразвукової енергії, у результаті чого шкіра підтягується й розгладжується. Також уповільнюються процеси старіння.
Проте у більшості можна обійтися регулярним виконанням серії вправ для зміцнення м'язів обличчя та шиї, відповідно підібраною подушкою, зміною раціону на більш здоровий і правильною поставою під час роботи за комп’ютером. Часто-густо цього виявляється достатньо, щоб покращити свій зовнішній вигляд. Спробуйте!