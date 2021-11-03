Однако специалисты утверждают, что существует много альтернативных способов, которые помогут вернуть красивый овал лица. И некоторые из них – абсолютно бесплатны! Что это за способы? Приоткроем завесу тайны.

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Почему формируется двойной подбородок

Причин много, но основных – несколько:

старение организма;

неправильная осанка (привычка горбить спину во время работы за компьютером и постоянно заглядывать в экран смартфона. Если эти причины не кажутся вам важными, понаблюдайте за осанкой коллег по работе или пассажиров в общественном транспорте);

привычка спать на высокой подушке;

нездоровое питание;

резкая потеря веса;

недостаток движения;

длительное и частое пребывание на солнце.

Почему даже у стройных людей появляется второй подбородок

Многие из нас ошибочно полагают, что двойной подбородок – это проблема исключительно людей среднего возраста с ожирением. Прогуливаясь по улицам, обратите внимание на прохожих. Конечно, сейчас это может оказаться немного проблематичным, ведь из-за пандемии COVID-19 многие ходят в масках. Но если присмотритесь, то заметите (возможно, с удивлением для себя), что "счастливыми" обладателями второго подбородка могут быть и молодые люди, которые не имеют лишнего веса.

В чем же причина

Во всем виноваты гены – если у многих ваших родственников был двойной подбородок, с большой вероятностью и у вас он будет. В этом случае вам придется либо смириться с судьбой, либо же прибегнуть к услугам клиник эстетической медицины. К сожалению, как бы вы не старались похудеть, на каких бы диетах не сидели, – гены в любом случае победят.

Как избавиться от второго подбородка с помощью упражнений / Фото blog.pokupon

Как избавиться от второго подбородка, если в молодости этой проблемы у вас не было? Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных способов:

Упражнения на укрепление мышц шеи и повышение тургора кожи

Важно выполнять эти упражнения каждый день и не менее 10 – 15 минут. Если есть видимые изменения, прекращать тренировки нельзя, но можно уменьшить их частоту. Занимайтесь три раза в неделю, но с той же продолжительностью – по 10 – 15 минут.

Вот эти упражнения:

По очереди громко произнесите гласные звуки – "а", "е", "и", "о", "у", "и". Лучше всего это делать перед зеркалом.

"а", "е", "и", "о", "у", "и". Лучше всего это делать перед зеркалом. Медленно выполните круговые движения головой (сначала влево, потом – вправо, или наоборот).

вправо, или наоборот). Поочередно наклоните голову в обе стороны.

Сложите губы "в трубочку" (как для поцелуя), после чего растяните их в широкую улыбку.

Высуньте язык – так далеко, насколько это возможно, пытаясь дотянуться им до подбородка.

так далеко, насколько это возможно, пытаясь дотянуться им до подбородка. Подоприте подбородок раскрытой ладонью. Опустите нижнюю челюсть, преодолевая сопротивление руки.

Лягте на спину на ровную поверхность (например, на пол). Поднимите голову, одновременно пытаясь прижать ее к грудной клетке.

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Массаж

Специальный массаж для подбородка активизирует кровообращение в нижней части лица, укрепит мышцы и подтянет кожу. Кроме того, это довольно приятная процедура. Выполнять ее рекомендуется дважды в день – утром и вечером, во время выполнения привычных гигиенических процедур (умывания, снятия макияжа и т.д.).

утром и вечером, во время выполнения привычных гигиенических процедур (умывания, снятия макияжа и т.д.). Умойтесь и с помощью тоника очистите лицо от грязи, пыли, избытка кожного жира и остатков декоративной косметики. Кончиками пальцев зачерпните порцию любимого крема и круговыми движениями массируйте шею в направлении снизу вверх.

Массаж подбородка / Фото dermavita

Процедуры салонного ухода

Они являются чрезвычайно эффективными, но, к сожалению, довольно болезненными и дорогими. Подойдут людям, которым нужен немедленный результат, а также (как уже упоминалось) тем лицам, которые "унаследовали" лишний подбородок от родственников.

Некоторые из процедур:

Инъекционный липолиз (классическая игольная мезотерапия) – под кожу вводится специальная смесь, которая стимулирует редукцию (уменьшение) жировой ткани и таким образом, исчезновение второго подбородка.

(классическая игольная мезотерапия) под кожу вводится специальная смесь, которая стимулирует редукцию (уменьшение) жировой ткани и таким образом, исчезновение второго подбородка. Эндермолифт – неинвазивная процедура, которая проводится с помощью специального аппарата, что оказывает действие на кожу микроимпульсами. Таким образом стимулируется регенерация глубоких слоев кожи. Процедура оказывает эффект лифтинга – не только позволяет избавиться от второго подбородка, но и устранить мелкие морщины, смоделировать контур лица и восстановить плотность кожных покровов.

неинвазивная процедура, которая проводится с помощью специального аппарата, что оказывает действие на кожу микроимпульсами. Таким образом стимулируется регенерация глубоких слоев кожи. Процедура оказывает эффект лифтинга не только позволяет избавиться от второго подбородка, но и устранить мелкие морщины, смоделировать контур лица и восстановить плотность кожных покровов. Icoone-терапия – это разновидность неинвазивного массажа, который выполняется с помощью специальных механических головок. С их помощью специалист смоделирует овал лица клиенту, сузит ему подбородок и/или подтянет обвисшую кожу.

– это разновидность неинвазивного массажа, который выполняется с помощью специальных механических головок. С их помощью специалист смоделирует овал лица клиенту, сузит ему подбородок и/или подтянет обвисшую кожу. Радиоволновая подтяжка кожи – специальная головка излучает радиоволны, которые нагревая кожу изнутри, активируют выработку коллагена. Как результат, восстанавливается утраченная упругость кожи. Она становится эластичной и подтянутой. Соответственно, уменьшается и двойной подбородок.

специальная головка излучает радиоволны, которые нагревая кожу изнутри, активируют выработку коллагена. Как результат, восстанавливается утраченная упругость кожи. Она становится эластичной и подтянутой. Соответственно, уменьшается и двойной подбородок. Микроигольная мезотерапия – эффект этой процедуры аналогичный игольной мезотерапии, однако менее болезненный. Исполняется не иглами, а специальным аппаратом Derma Pen либо специальным валиком с микроиглами, которыми косметолог выполняет более равномерные, но менее глубокие проколы. Под кожу вводится специальный коктейль, который стимулирует "сжигание" жировой ткани и, таким образом, уменьшение второго подбородка.

эффект этой процедуры аналогичный игольной мезотерапии, однако менее болезненный. Исполняется не иглами, а специальным аппаратом Derma Pen либо специальным валиком с микроиглами, которыми косметолог выполняет более равномерные, но менее глубокие проколы. Под кожу вводится специальный коктейль, который стимулирует "сжигание" жировой ткани и, таким образом, уменьшение второго подбородка. Ulthera-терапия – подтяжка кожи происходит посредством проникновения в кожу на разную глубину микродоз ультразвуковой энергии, в результате чего кожа подтягивается и разглаживается. Также замедляются процессы старения.

Обвисшая кожа и избыток жировой ткани под подбородком – проблема, которую сегодня можно решить, однако нельзя сделать это за один день. И для этого необязательно прибегать к инвазивным процедурам, хотя в отдельных случаях действительно помочь могут только они.

Однако в большинстве можно обойтись регулярным выполнением серии упражнений для укрепления мышц лица и шеи, соответственно подобранной подушкой, изменением рациона на более здоровый и правильной осанкой во время работы за компьютером. Часто этого оказывается достаточно, чтобы улучшить свой внешний вид. Попробуйте!