Ділимось у нашому матеріалі порадами, які допоможуть легко та без наслідків перейти на рослинну дієту. Дозвольте організму пристосуватись до нового раціону, аби він засвоював усі корисні елементи та вітаміни.

Цікаво знати Черви бувають не лише дощові: як діти заражаються глистами, відпочиваючи в селі

Як перейти на рослинну дієту

Поступово збільшуйте клітковину

Клітковина дуже корисна та потрібна організму. Але варто з нею бути обережним та повільно вводити у раціон, адже стрімке зростання цього елементу може призвести до здуття живота, дискомфорту, діареї чи запору. Рекомендуємо щотижня збільшувати дозу на 5 грамів.

Пийте багато води



Вживайте більше води / Фото Unsplash

Зі збільшенням вживання корисних продуктів варто збільшити споживання води. Вона буде спрощувати засвоєння клітковини, перетворюючи її у гель. Також вода сприяє покращенню роботи шлунка та швидкому метаболізму.

В цілому, слід пити воду до або після їди, але не під час,

– рекомендує Пейтон Берукім, сертифікований гастроентеролог Інституту Південної Каліфорнії.

Більше білка

Якщо ви відмовляєтесь від м'яса, варто знайти нове джерело білка. Багато цього корисного складника міститься у сочевиці, тофу, квасолі та горіхах. Щоденний раціон варто будувати навколо саме цих продуктів.

Вживайте продукти, збагачені пробіотиками



Погодуйте корисні бактерії / Фото Unsplash

Від бактерій, які живуть у кишківнику та беруть активну участь у травленні, залежить дуже багато: стан шкіри і навіть настрій. Тому важливо їх годувати корисними вітамінами. До таких відносять пребіотики, які містяться у клітковині. Зокрема, джерелом пробіотиків можна назвати кімчі, квашену капусту та ферментований чай.

Дотримуйтесь здорових жирів

Для того, аби корисні елементи краще засвоювались, їх варто вживати із такими ж здоровими продуктами. Рекомендуємо відмовитись від трансжирів, які знижують поживну цінність страви та часто призводять до здуття. Віддайте перевагу здоровим жирам, таким як омега-3 та омега-6, які можна знайти в сафлорі, соняшнику, авокадо та мигдалі.

До теми Високий кров'яний тиск або гіпертензія: симптоми та способи лікування

Вживайте приготовану їжу



Промивайте та готуйте їжу / Фото Unsplash

Якщо сирі продукти призводять до здуття живота, спробуйте їх приготувати. Квасолю перед споживанням варто добре промити, замочити та проварити. Овочі також можна готувати, тоді це допоможе розщеплювати певні неперетравлені компоненти.