Делимся в нашем материале советами, которые помогут легко и без последствий перейти на растительную диету. Позвольте организму приспособиться к новому рациону, чтобы он усваивал все полезные элементы и витамины.
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Как перейти на растительную диету
Постепенно увеличивайте клетчатку
Клетчатка очень полезна и нужна организму. Но стоит с ней быть осторожным и медленно вводить в рацион, ведь стремительный рост этого элемента может привести к вздутию живота, дискомфорту, диареи или запору. Рекомендуем еженедельно увеличивать дозу на 5 граммов.
Пейте много воды
Употребляйте больше воды / Фото Unsplash
С увеличением употребления полезных продуктов следует увеличить потребление воды. Она будет упрощать усвоения клетчатки, превращая ее в гель. Также вода способствует улучшению работы желудка и быстрому метаболизму.
В целом, следует пить воду до или после еды, но не во время,
– рекомендует Пейтон Берук, сертифицированный гастроэнтеролог Института Южной Калифорнии.
Больше белка
Если вы отказываетесь от мяса, стоит найти новый источник белка. Много этого полезного компонента содержится в чечевице, тофу, фасоли и орехах. Ежедневный рацион следует строить вокруг именно этих продуктов.
Употребляйте продукты, обогащенные пробиотиками
Покормите полезные бактерии / Фото Unsplash
От бактерий, живущих в кишечнике и активно участвуют в пищеварении, зависит очень многое: состояние кожи и даже настроение. Поэтому важно их кормить полезными витаминами. К таким относят пребиотики, которые содержатся в клетчатке. В частности, источником пробиотиков можно назвать кимчи, квашеную капусту и ферментированный чай.
Ешьте здоровые жиры
Для того, чтобы полезные элементы лучше усваивались, их следует употреблять с такими же здоровыми продуктами. Рекомендуем отказаться от трансжиров, которые снижают питательную ценность блюда и часто приводят к вздутию. Отдайте предпочтение здоровым жирам, таким как омега-3 и омега-6, которые можно найти в сафлоре, подсолнечнику, авокадо и миндале.
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Употребляйте приготовленную пищу
Промывайте и готовьте еду / Фото Unsplash
Если сырые продукты приводят к вздутию живота, попробуйте их приготовить. Фасоль перед употреблением следует хорошо промыть, замочить и проварить. Овощи тоже можно готовить, тогда это поможет расщеплять определенные непереваренные компоненты.