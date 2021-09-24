Делимся в нашем материале советами, которые помогут легко и без последствий перейти на растительную диету. Позвольте организму приспособиться к новому рациону, чтобы он усваивал все полезные элементы и витамины.

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Как перейти на растительную диету

Постепенно увеличивайте клетчатку

Клетчатка очень полезна и нужна организму. Но стоит с ней быть осторожным и медленно вводить в рацион, ведь стремительный рост этого элемента может привести к вздутию живота, дискомфорту, диареи или запору. Рекомендуем еженедельно увеличивать дозу на 5 граммов.

Пейте много воды



Употребляйте больше воды / Фото Unsplash

С увеличением употребления полезных продуктов следует увеличить потребление воды. Она будет упрощать усвоения клетчатки, превращая ее в гель. Также вода способствует улучшению работы желудка и быстрому метаболизму.

В целом, следует пить воду до или после еды, но не во время,

– рекомендует Пейтон Берук, сертифицированный гастроэнтеролог Института Южной Калифорнии.

Больше белка

Если вы отказываетесь от мяса, стоит найти новый источник белка. Много этого полезного компонента содержится в чечевице, тофу, фасоли и орехах. Ежедневный рацион следует строить вокруг именно этих продуктов.

Употребляйте продукты, обогащенные пробиотиками



Покормите полезные бактерии / Фото Unsplash

От бактерий, живущих в кишечнике и активно участвуют в пищеварении, зависит очень многое: состояние кожи и даже настроение. Поэтому важно их кормить полезными витаминами. К таким относят пребиотики, которые содержатся в клетчатке. В частности, источником пробиотиков можно назвать кимчи, квашеную капусту и ферментированный чай.

Ешьте здоровые жиры

Для того, чтобы полезные элементы лучше усваивались, их следует употреблять с такими же здоровыми продуктами. Рекомендуем отказаться от трансжиров, которые снижают питательную ценность блюда и часто приводят к вздутию. Отдайте предпочтение здоровым жирам, таким как омега-3 и омега-6, которые можно найти в сафлоре, подсолнечнику, авокадо и миндале.

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Употребляйте приготовленную пищу



Промывайте и готовьте еду / Фото Unsplash