Делимся в нашем материале советами, которые помогут легко и без последствий перейти на растительную диету. Позвольте организму приспособиться к новому рациону, чтобы он усваивал все полезные элементы и витамины.

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Как перейти на растительную диету

Постепенно увеличивайте клетчатку

Клетчатка очень полезна и нужна организму. Но стоит с ней быть осторожным и медленно вводить в рацион, ведь стремительный рост этого элемента может привести к вздутию живота, дискомфорту, диареи или запору. Рекомендуем еженедельно увеличивать дозу на 5 граммов.

Пейте много воды


Употребляйте больше воды / Фото Unsplash

С увеличением употребления полезных продуктов следует увеличить потребление воды. Она будет упрощать усвоения клетчатки, превращая ее в гель. Также вода способствует улучшению работы желудка и быстрому метаболизму.

В целом, следует пить воду до или после еды, но не во время,
 рекомендует Пейтон Берук, сертифицированный гастроэнтеролог Института Южной Калифорнии.

Больше белка

Если вы отказываетесь от мяса, стоит найти новый источник белка. Много этого полезного компонента содержится в чечевице, тофу, фасоли и орехах. Ежедневный рацион следует строить вокруг именно этих продуктов.

Употребляйте продукты, обогащенные пробиотиками


Покормите полезные бактерии / Фото Unsplash

От бактерий, живущих в кишечнике и активно участвуют в пищеварении, зависит очень многое: состояние кожи и даже настроение. Поэтому важно их кормить полезными витаминами. К таким относят пребиотики, которые содержатся в клетчатке. В частности, источником пробиотиков можно назвать кимчи, квашеную капусту и ферментированный чай.

Ешьте здоровые жиры

Для того, чтобы полезные элементы лучше усваивались, их следует употреблять с такими же здоровыми продуктами. Рекомендуем отказаться от трансжиров, которые снижают питательную ценность блюда и часто приводят к вздутию. Отдайте предпочтение здоровым жирам, таким как омега-3 и омега-6, которые можно найти в сафлоре, подсолнечнику, авокадо и миндале.

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Употребляйте приготовленную пищу


Промывайте и готовьте еду / Фото Unsplash

Если сырые продукты приводят к вздутию живота, попробуйте их приготовить. Фасоль перед употреблением следует хорошо промыть, замочить и проварить. Овощи тоже можно готовить, тогда это поможет расщеплять определенные непереваренные компоненты.