Якщо ви побачили якісь зміни, варто звернутись до лікаря за діагностикою. Симптоми гіпертензії не завжди очевидні, тому це захворювання іноді важко розпізнати.

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Що таке гіпертензія

Артеріальний тиск показує, скільки крові проходить до вашого серця та з якою опорою вона стикається під час накачування. Чим вужчі артерії, тим складнішою буде прохідність крові та вищим артеріальний тиск. Хронічно високий тиск з часом переростає у захворювання гіпертензію, яке може розвиватись протягом кількох років. Його симптоми не завжди легко розпізнати, проте воно є небезпечним, адже високий кров'яний тиск може завдати шкоди судинам, мозку, серцю, очам та ниркам.



Варто періодично міряти артеріальний тиск / Фото Unsplash

Існує два види гіпертензії: первинна та вторинна. Первинна гіпертензія розвивається повільно, а її причинами можуть бути:

гени: деякі люди генетично схильні до гіпертонії;

фізичні зміни: наприклад, зміни функції нирок через старіння можуть порушити природний баланс солей та рідини в організмі, що спричинить підвищення артеріального тиску;

спосіб життя: відсутність фізичної активності та неправильне харчування можуть вплинути на ваше тіло, зокрема на кров’яний тиск.

Вторинна гіпертензія, на відміну від первинної, розвивається дуже стрімко та вважається складнішою формою захворювання. Вона може з'явитись через:

хвороби печінки;

обструктивне апное сну;

вроджені вади серця;

проблеми з щитоподібною залозою;

побічні дії ліків;

вживання заборонених наркотиків;

зловживання алкоголем;

проблеми надниркових залоз;

деякі ендокринні пухлини.

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Симптоми гіпертонії



Гіпертензію не завжди легко виявити / Фото Unsplash

Гіпертонія дуже підступна хвороба, адже багато людей не відчувають жодних симптомів. Зокрема варто звернути увагу, якщо вас турбують:

головні болі;

задишка;

носова кровотеча;

запаморочення;

біль у грудях;

візуальні зміни;

кров у сечі.

З цими симптомами потрібно негайно звертатись до лікаря, адже вони можуть свідчити і про інші тяжкі захворювання. Найлегший спосіб діагностувати гіпертонію – регулярно вимірювати артеріальний тиск.

Як лікувати гіпертензію

При первинній гіпертензії можливо буде достатньо змінити спосіб життя, що допоможе знизити кров'яний тиск. Правильне харчування та активний відпочинок будуть цьому сприяти. Якщо це не допоможе, лікар може призначити спеціальні препарати. Вторинна гіпертензія вимагає індивідуального підходу та, в першу чергу, виявлення причини підвищеного тиску. Наприклад, якщо ви вживаєте препарати, які викликають гіпертонію, ваш лікар спробує їх замінити.