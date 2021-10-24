Дієтологиня Світлана Фус пояснила, в чому може бути причина такої стійкої реакції організму. Тож якщо ви вже давно перейшли на низькокалорійну їжу, забули про гамбургери та солодощі, а вага не змінюється – читайте про причини у нашому матеріалі.

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Чому важко схуднути

Насправді існує чимало причин, чому організм може протистояти позитивним змінам. Такі проблеми можуть виникати через:

гормональні проблеми;

неправильно підібрані тренування;

неправильний режим харчування;

брак їжі.

Дієтологиня стверджує, що є ще одна причина невдалих спроб нормалізувати вагу. Серед найгірших ваших ворогів можуть бути продукти, які, на перший погляд, здаються здоровими. Вони зазвичай стають дуже неприємним сюрпризом для тих, хто довго намагався схуднути.



Готові сніданки шкідливі для фігури / Фото Unsplash

Зазвичай у список таких "хитрих" продуктів належать ті, на упаковуванні яких написано "light", "fit" і "slim". У їхній склад входять нібито корисні інгредієнти, а самі продукти вважаються здоровими і такими, що допоможуть схуднути. Зокрема варто відмовитись від вживання протеїнових та енергетичних батончиків, готових сніданків, популярних ізотонічних напоїв та енергетиків.



Замініть батончики та корисні горіхи / Фото Unsplash

Якщо ви раніше віддавали перевагу таким "корисним" перекусам, краще замініть їх на горішки, свіжі фрукти або сухофрукти, а замість zero напоїв пийте ароматизовану воду з фруктами або трав'яний чай. Дієтичні баточники та напої містять у своєму складі шкідливі складники, зокрема підсолоджувачі, які призводять до зривів та бажання з'їсти щось солодке.

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Текст публікації Світлани Фус:

Чому я не можу схуднути – це питання я чую досить часто від людей, які вважають, що ведуть здоровий спосіб життя, займаються спортом, плавають, ходять в тренажерний зал. І ще вони їдять низькокалорійну їжу, змінюють гамбургери на салат, солодощі на фруктовий коктейль, навіть спеціально шукають суперпродукти, їдять менше та обмежують себе в їжі (найгірше рішення з харчування!). Але вага не тільки залишається, але іноді та додається потроху.

Причин такого стану може бути багато. Це і гормональні проблеми, і невідповідні тренування, і неправильний режим харчування, і недостатній обсяг їжі. Але є ще одна причина невдалих спроб нормалізувати свою вагу – регулярне споживання продуктів, які зазвичай вважаються здоровими, але насправді, можуть подавати неприємні сюрпризи.

Не кожен "здоровий" продукт може бути корисним і приносити бажаний результат. На таких продуктах часто написано "light", "fit" і "slim" і інгредієнти на зразок корисні та зрозумілі. Прикладів можна навести багато: протеїнові та енергетичні батончики, готові сніданки, модні ізотонічні напої, енергетики та багато інших. Вони знайдуться в наш час в будь-якому продуктовому магазині.⁣