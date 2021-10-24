Диетологиня Светлана Фус объяснила, в чем может быть причина такой устойчивой реакции организма. Поэтому если вы уже давно перешли на низкокалорийную пищу, забыли о гамбургерах и сладостях, а вес не меняется – читайте о причинах в нашем материале.

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Почему трудно похудеть

На самом деле существует немало причин, почему организм может противостоять позитивным изменениям. Такие проблемы могут возникать из-за:

гормональных проблем;

неправильно подобранных тренировок;

неправильного режима питания;

недостатка пищи.

Диетологиня утверждает, что есть еще одна причина неудачных попыток нормализовать вес. Среди худших врагов ваших могут быть продукты, которые, на первый взгляд, кажутся здоровыми. Они обычно становятся очень неприятным сюрпризом для тех, кто долго пытался похудеть.



Готовые завтраки вредны для фигуры / Фото Unsplash

Обычно в список таких "хитрых" продуктам относятся те, на упаковке которых написано "light", "fit" и "slim". В их состав входят якобы полезные ингредиенты, а сами продукты считаются здоровыми и такими, что помогут похудеть. В частности стоит отказаться от употребления протеиновых и энергетических батончиков, готовых завтраков, популярных изотонических напитков и энергетиков.



Замените батончики и полезные орехи / Фото Unsplash

Если вы раньше отдавали предпочтение таким "полезным" перекусам, лучше замените их на орешки, свежие фрукты или сухофрукты, а вместо zero напитков пейте ароматизированную воду с фруктами или травяной чай. Диетические баточникы и напитки содержат в своем составе вредные составляющие, в частности подсластители, которые приводят к срывам и желание съесть что-то сладкое.

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Текст публикации Светланы Фус:

Почему я не могу похудеть – этот вопрос я слышу довольно часто от людей, которые считают, что ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, плавают, ходят в тренажерный зал. И еще они едят низкокалорийную пищу, меняют гамбургеры на салат, сладости на фруктовый коктейль, даже специально ищут суперпродукты, едят меньше и ограничивают себя в еде (худшее решение по питанию!). Но вес не только остается, но иногда и добавляется понемногу.

Причин такого состояния может быть много. Это и гормональные проблемы, и несоответствующие тренировки, и неправильный режим питания, и недостаточный объем пищи. Но есть еще одна причина неудачных попыток нормализовать свой вес – регулярное потребление продуктов, которые обычно считаются здоровыми, но на самом деле, могут подавать неприятные сюрпризы.