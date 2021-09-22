Если вы увидели какие-то изменения, стоит обратиться к врачу за диагностикой. Симптомы гипертензии не всегда очевидны, поэтому это заболевание иногда трудно распознать.

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Что такое гипертензия

Артериальное давление показывает, сколько крови проходит к вашему сердцу и с какой опорой она сталкивается во время накачки. Чем более узкие артерии, тем сложнее будет проходимость крови и выше артериальное давление. Хронически высокое давление со временем перерастает в заболевание гипертензию, которое может развиваться в течение нескольких лет. Его симптомы не всегда легко распознать, но оно опасное, ведь высокое кровяное давление может нанести вред сосудам, мозгу, сердцу, глазам и почкам.


Стоит периодически измерять артериальное давление / Фото Unsplash

Существует два вида гипертензии первичная и вторичная. Первичная гипертензия развивается медленно, а ее причинами могут быть:

  • гены: некоторые люди генетически склонны к гипертонии;
  • физические изменения: например, изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме, что приведет к повышению артериального давления
  • образ жизни: отсутствие физической активности и неправильное питание могут повлиять на ваше тело, в частности на кровяное давление.

Вторичная гипертензия, в отличие от первичной, развивается очень стремительно и считается более сложной формой заболевания. Она может появиться через:

  • болезни печени;
  • обструктивное апноэ сна;
  • врожденные пороки сердца;
  • проблемы с щитовидной железой;
  • побочные действия лекарств;
  • употребление запрещенных наркотиков;
  • злоупотребление алкоголем;
  • проблемы надпочечников;
  • некоторые эндокринные опухоли.

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Симптомы гипертонии


Гипертензию не всегда легко обнаружить / Фото Unsplash

Гипертония очень коварная болезнь, ведь многие люди не испытывают никаких симптомов. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоят:

  • головные боли;
  • одышка;
  • носовое кровотечение;
  • головокружение;
  • боль в груди;
  • визуальные изменения;
  • кровь в моче.

С этими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу, ведь они могут свидетельствовать и о других тяжелые заболеваниях. Самый легкий способ диагностировать гипертонию регулярно измерять артериальное давление.

Как лечить гипертензию

При первичной гипертензии возможно будет достаточно изменить образ жизни, что поможет снизить кровяное давление. Правильное питание и активный отдых будут этому способствовать. Если это не поможет, врач может назначить специальные препараты. Вторичная гипертензия требует индивидуального подхода и, в первую очередь, выявление причины повышенного давления. Например, если вы употребляете препараты, которые вызывают гипертонию, ваш врач попытается их заменить.