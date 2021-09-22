Если вы увидели какие-то изменения, стоит обратиться к врачу за диагностикой. Симптомы гипертензии не всегда очевидны, поэтому это заболевание иногда трудно распознать.
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Что такое гипертензия
Артериальное давление показывает, сколько крови проходит к вашему сердцу и с какой опорой она сталкивается во время накачки. Чем более узкие артерии, тем сложнее будет проходимость крови и выше артериальное давление. Хронически высокое давление со временем перерастает в заболевание гипертензию, которое может развиваться в течение нескольких лет. Его симптомы не всегда легко распознать, но оно опасное, ведь высокое кровяное давление может нанести вред сосудам, мозгу, сердцу, глазам и почкам.
Стоит периодически измерять артериальное давление / Фото Unsplash
Существует два вида гипертензии первичная и вторичная. Первичная гипертензия развивается медленно, а ее причинами могут быть:
- гены: некоторые люди генетически склонны к гипертонии;
- физические изменения: например, изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме, что приведет к повышению артериального давления
- образ жизни: отсутствие физической активности и неправильное питание могут повлиять на ваше тело, в частности на кровяное давление.
Вторичная гипертензия, в отличие от первичной, развивается очень стремительно и считается более сложной формой заболевания. Она может появиться через:
- болезни печени;
- обструктивное апноэ сна;
- врожденные пороки сердца;
- проблемы с щитовидной железой;
- побочные действия лекарств;
- употребление запрещенных наркотиков;
- злоупотребление алкоголем;
- проблемы надпочечников;
- некоторые эндокринные опухоли.
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Симптомы гипертонии
Гипертензию не всегда легко обнаружить / Фото Unsplash
Гипертония очень коварная болезнь, ведь многие люди не испытывают никаких симптомов. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоят:
- головные боли;
- одышка;
- носовое кровотечение;
- головокружение;
- боль в груди;
- визуальные изменения;
- кровь в моче.
С этими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу, ведь они могут свидетельствовать и о других тяжелые заболеваниях. Самый легкий способ диагностировать гипертонию – регулярно измерять артериальное давление.
Как лечить гипертензию
При первичной гипертензии возможно будет достаточно изменить образ жизни, что поможет снизить кровяное давление. Правильное питание и активный отдых будут этому способствовать. Если это не поможет, врач может назначить специальные препараты. Вторичная гипертензия требует индивидуального подхода и, в первую очередь, выявление причины повышенного давления. Например, если вы употребляете препараты, которые вызывают гипертонию, ваш врач попытается их заменить.