Если вы увидели какие-то изменения, стоит обратиться к врачу за диагностикой. Симптомы гипертензии не всегда очевидны, поэтому это заболевание иногда трудно распознать.

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Что такое гипертензия

Артериальное давление показывает, сколько крови проходит к вашему сердцу и с какой опорой она сталкивается во время накачки. Чем более узкие артерии, тем сложнее будет проходимость крови и выше артериальное давление. Хронически высокое давление со временем перерастает в заболевание гипертензию, которое может развиваться в течение нескольких лет. Его симптомы не всегда легко распознать, но оно опасное, ведь высокое кровяное давление может нанести вред сосудам, мозгу, сердцу, глазам и почкам.



Стоит периодически измерять артериальное давление / Фото Unsplash

Существует два вида гипертензии первичная и вторичная. Первичная гипертензия развивается медленно, а ее причинами могут быть:

гены: некоторые люди генетически склонны к гипертонии;

склонны физические изменения: например, изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме, что приведет к повышению артериального давления

образ жизни: отсутствие физической активности и неправильное питание могут повлиять на ваше тело, в частности на кровяное давление.

Вторичная гипертензия, в отличие от первичной, развивается очень стремительно и считается более сложной формой заболевания. Она может появиться через:

болезни печени;

обструктивное апноэ сна;

врожденные пороки сердца;

проблемы с щитовидной железой;

побочные действия лекарств;

употребление запрещенных наркотиков;

злоупотребление алкоголем;

проблемы надпочечников;

некоторые эндокринные опухоли.

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Симптомы гипертонии



Гипертензию не всегда легко обнаружить / Фото Unsplash

Гипертония очень коварная болезнь, ведь многие люди не испытывают никаких симптомов. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоят:

головные боли;

одышка;

носовое кровотечение;

головокружение;

боль в груди;

визуальные изменения;

кровь в моче.

С этими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу, ведь они могут свидетельствовать и о других тяжелые заболеваниях. Самый легкий способ диагностировать гипертонию – регулярно измерять артериальное давление.

Как лечить гипертензию