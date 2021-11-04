Перш ніж випити черговий келих вина чи міцнішого бурбону, текіли або джину, візьміть до уваги наступні факти. Здорово 24 розповідають, як алкоголь може вплинути організм.

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Як алкоголь впливає на організм

Алкоголь не корисний

Часто говорять про "цілющі" властивості червоного вина, проте це все міфи, а не здорова звичка. Дослідження доводять, що мінімальний позитивний вплив на серцево-судинну систему швидше пов'язаний зі зниженням стресу, але не з інгредієнтами алкогольних напоїв.

Пляшку вина, випиту протягом тижня, прирівнюють з 5 викуреними сигаретами для чоловіків та 10 – для жінок. До того ж у жінок, які вживають алкоголь щодня, ризик мати рак грудей на 14% вищий, ніж у тих, хто не п'є. Тому користь алкоголю є досить міфічною, а ризики отримати ускладнення і захворювання вища, ніж мінімальні здорові впливи.

Алкоголь по-різному впливає на чоловіків та жінок



Алкоголь на всіх впливає по-різному / Фото Unsplash

Жіночий і чоловічий організми по-різному "засвоює" алкоголь. Це пояснюється тим, що у статей відрізняються ферменти шлунка, гормони, співвідношення м'язів та жиру і концентрація води в організмі. Жіночий організм поглинає більше алкоголю і повільніше засвоює його, тому жінки частіше страждають від довгострокових наслідків. Чоловіки ж вразливіші через надмірне вживання.

Зловживання алкоголем і алкоголізм – різні речі

Важливо розуміти різницю між цими двома поняттями, бо вони не є синонімами. Зловживання алкоголем заважає людині жити, стає причиною проблем в житті, нехтуванням робочими та домашніми обов'язками. Алкоголізм – це куди глобальніша проблема, адже вона призводить до змін в нейронах мозку, які викликають почуття потреби у випивці та призводять до вживання алкоголю навіть тоді, коли ви не планували цього робити

Випивка стає причиною вживання шкідливої їжі



Алкоголь стає причиною шкідливих перекусів / Фото Unsplash

Причиною вживання жирної, соленої або солодкої їжі є не лише емоційний голод чи стрес. До нездорових перекусів призводить і алкоголь. Жирна їжа дозволить вам почуватись більш захищеними під час вживання алкоголю, обороняючи шлунок від надлишку кислоти. До бажання з'їсти щось солене причетне зневоднення, яке є наслідком вживання алкоголю. Річ у тім, що потяг з'являється через потребу заповнити електроліти в організмі.

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Вживання алкоголю підвищує ризик раку

Алкоголь збільшує ваші шанси зіткнутись зі страшною недугою – раком ротової порожнини, горла, гортані або стравоходу. Також він "сприяє" розвитку раку печінки, грудей і кишківника. Це відбувається через етанол, з якого зроблений алкоголь. Він не є канцерогенним, але при потраплянні в організм перетворюється на ацетальдегід, який Міжнародне агентство з вивчення раку відносить до канцерогенів першої групи.