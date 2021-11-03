Якщо вас турбує печія, не обов'язкового одразу бігти до лікаря. Серед причин цього неприємного відчуття може бути тісний одяг та інші фактори, які ви можете спробувати усунути самостійно.

Корисно У дитини глисти – профілактика знадобиться всій родині

Причини печії

Печія – це викид кислого вмісту шлунка в стравохід, де завжди відбувається лужна реакція, яка викликає печіння за грудиною і запалення слизової. Розповідаємо детальніше про цей процес:

З цим явищем стикається 20 – 50% населення, а його повна назва – гастроезофагеальний (шлунково-стравохідний) рефлюкс.

Багато хто вважає, що печію викликає висока кислотність у шлунку, проте це не завжди так. Причиною неприємного печіння може бути і низький рівень кислотності. Зокрема при атрофічному гастриті, коли зникає велика частина клітин, що виробляють соляну кислоту, все одно може турбувати печія. Тому не поспішайте приймати антациди та інгібітори ПП.

Ще однією причиною, яка викликає печію при низькій кислотності, є погана робота сфінктера, який розділяє стравохід і шлунок. Організм просто не бачить сенсу захищати стравохід, якщо у шлунку не так кисло.



Причини печії / Фото Unsplash

До печії також призводять:

харчова непереносність;

дисплазія сполучної тканини;

саркопенія;

переїдання або вживання їжі на ніч;

надлишкова вага;

куріння;

вагітність;

тісний одяг, який стягує живіт;

грижі стравохідного отвору діафрагми;

порушення моторики шлунка;

стрес і спазмована діафрагма.

Цікаво знати Кожна п'ята смерть через їжу: Україна очолила європейський рейтинг

Також причиною печії часто є певні продукти, які впливають на кислотність шлунка. Якщо вас турбує це явище, виключіть або зменште їх вживання:

шоколад;

кава та міцний чай;

м'ята;

цитрусові фрукти;

жирні страви;

гарячі або спиртні напої.



Жирна їжа призводить до печії / Фото Unsplash

Якщо ви часто страждаєте через печію, варто звернутись до лікаря, адже вона може стати причиною розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, при якій з'являються характерні порушення глибоких шарів слизової та роботи сфінктера.