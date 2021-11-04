Прежде чем выпить очередной бокал вина или более крепкого бурбона, текилы или джина, примите во внимание следующие факты. Здорово 24 рассказывают, как алкоголь может повлиять на организм.

Полезно У ребенка глисты – профилактика понадобится всей семье

Как алкоголь влияет на организм

Алкоголь не полезен

Часто говорят о "целебных" свойствах красного вина, однако это все мифы, а не здоровая привычка. Исследования доказывают, что минимальное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему скорее связано со снижением стресса, но не с ингредиентами алкогольных напитков.

Бутылку вина, выпитую в течение недели, приравнивают с 5 выкуренными сигаретами для мужчин и 10 – для женщин. К тому же у женщин, употребляющих алкоголь каждый день, риск иметь рак груди на 14% выше, чем у непьющих. Поэтому польза алкоголя достаточно мифическая, а риски получить осложнения и заболевания выше, чем минимальные здоровые воздействия.

Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин



Алкоголь на всех влияет по-разному / Фото Unsplash

Женский и мужской организмы по-разному "усваивают" алкоголь. Это объясняется тем, что у полов отличаются ферменты желудка, гормоны, соотношение мышц и жира и концентрация воды в организме. Женский организм поглощает больше алкоголя и медленнее усваивает его, поэтому женщины чаще страдают долгосрочными последствиями. Мужчины же более уязвимы из-за чрезмерного употребления.

Злоупотребление алкоголем и алкоголизм – разные вещи

Важно понимать разницу между этими двумя понятиями, потому что они не синонимы. Злоупотребление алкоголем мешает человеку жить, становится причиной проблем в жизни, пренебрежением к рабочим и домашним обязанностям. Алкоголизм – это куда более глобальная проблема, ведь она приводит к изменениям в нейронах мозга, которые вызывают чувство потребности в выпивке и приводят к употреблению алкоголя даже тогда, когда вы не планировали этого делать

Выпивка становится причиной употребления вредной пищи



Алкоголь становится причиной вредных перекусов / Фото Unsplash

Причиной употребления жирной, соленой или сладкой пищи есть не только эмоциональный голод или стресс. К нездоровым перекусам приводит и алкоголь. Жирная пища позволит вам чувствовать себя более защищенными при употреблении алкоголя, обороняя желудок от избытка кислоты. К желанию съесть что-то соленое причастное обезвоживание, какое есть следствием употребления алкоголя. Дело в том, что тяга появляется из-за необходимости заполнить электролиты в организме.

Интересно знать Тесная одежда приводит к изжоге: причины неприятного ощущения в груди

Употребление алкоголя повышает риск рака