Проте можна боротись не з наслідками, а з причинами поганого відпочинку. Здорово 24 розповідають, що саме може спровокувати таку втому та брак енергії зранку.

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Причини втоми зранку

Неякісний сон



Тривалий сон не гарантує вам відпочинку / Фото Unsplash

Якщо ви швидко лягаєте спати та пізно встаєте – це не завжди буде гарантом хорошого сну. Якісний відпочинок залежить від третьої, глибокої фази сну. Загалом нічний сон ділиться на 4 етапи:

легка дрімота; неглибокий поверхневий сон; глибокий сон; фаза швидкого сну (саме у цей період ви можете бачити сни).

Повноцінний відпочинок ви можете отримати завдяки третій фазі, під час якої мозок практично відключається, всі процеси в організмі сповільнюються, температура тіла знижується і тіло перезавантажується. Цикл з 4 фаз може повторюватись кілька разів за ніч, і чим довшою буде третя фаза, тим краще ви зможете відпочити.

Зневоднення



Пийте більше води протягом дня / Фото Unsplash

Нестача води в організмі негативно впливає не лише на самопочуття, але й на сон. Річ у тім, що під час зневоднення подає артеріальний тиск та густіє кров, а, отже, сповільнюється доставлення кисню у мозку. Це часто стає причиною поганого самочуття та знесилення. Тому, якщо вас турбує поганий сон, спробуйте пити більше води.

Збій у роботі щитоподібної залози

Щитоподібна залоза виробляє гормон, який контролює сонливість та голод. Проблеми у її роботі призводять до зниження активності та поганого сну. До симптомів також відносять сухість у роті, сухість шкіри, ламкість нігтів, запор. Якщо вас турбує щось із цього списку, аналіз крові допоможе визначити порушення в роботі щитоподібної залози.

Алкоголь



Алкоголь може погіршити якість сну / Фото Unsplash

Хоча часом келих вина може сприяти швидшому розслабленню, проте є й інша сторона – він може призвести до активізації нервової системи та погіршити якість сну. Рекомендуємо перед сном пити трав'яний чай.

Апное

Хропіння, на яке зазвичай закривають очі та вважають нормою, може бути причиною хронічної втоми. Ті, хто страждає через апное, часто прокидаються посеред сну через те, що перестають дихати. Задихнутись через хропіння майже неможливо, а от зіпсувати сон – легко. І хитрість полягає у тому, що ви не пам'ятатимете зранку, як часто прокидались вночі від задухи. Тому зверніть увагу: сонливість, втома і пробудження з головним болем – це головні симптоми апное уві сні, з якими допоможе боротись лікар.

Брак фізичного навантаження



Більше рухайтесь / Фото Unsplash

Хоч це здається й дивним, але чим менше ви рухаєтеся, тим більшу втому відчуваєте. Неактивний спосіб життя та сидяча робота – прямий шлях до перевтоми. Спробуйте починати ранок із зарядки або протягом дня приділити пів години фізичним вправам. Намагайтесь ходити пішки, знайдіть улюблений вид спорту чи активне хобі, частіше вибирайтесь на прогулянки. Фізична активність подарує вам багато енергії.

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Мало вітамінів



Подбайте про збалансований раціон / Фото Unsplash

Вітаміни дуже важливі для функціонування організму. Магній відповідає за підтримку глюкози в крові, здоров'я м'язів і концентрацію уваги, залізо – за доставлення кисню, а вітамін В12 необхідний для роботи мозку. Від цих мікроелементів залежить ваша бадьорість та працездатність, тому подбайте про збалансоване харчування.