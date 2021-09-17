Однако можно бороться не со следствиями, а с причинами плохого отдыха. Здорово 24 рассказывают, что именно может спровоцировать такую ​​усталость и недостаток энергии утром.

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Причины усталости утром

Некачественный сон



Длительный сон не гарантирует вам отдыха / Фото Unsplash

Если вы быстро ложитесь спать и поздно встаете – это не всегда будет гарантом хорошего сна. Качественный отдых зависит от третьей, глубокой фазы сна. В общем ночной сон делится на 4 этапа:

легкая дремота; неглубокий поверхностный сон; глубокий сон; фаза быстрого сна (именно в этот период вы можете видеть сны).

Полноценный отдых вы можете получить благодаря третьей фазе, во время которой мозг практически отключается, все процессы в организме замедляются, температура тела снижается и тело перезагружается. Цикл из 4 фаз может повторяться несколько раз за ночь, и чем длиннее будет третья фаза, тем лучше вы сможете отдохнуть.

Обезвоживание



Пейте больше воды в течение дня / Фото Unsplash

Недостаток воды в организме негативно влияет не только на самочувствие, но и на сон. Дело в том, что во время обезвоживания подает артериальное давление и густеет кровь, а, следовательно, замедляется доставки кислорода в мозге. Это часто становится причиной плохого самочуття и упадок сил. Поэтому, если вас беспокоит плохой сон, попробуйте пить больше воды.

Сбой в работе щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает гормон, который контролирует сонливость и голод. Проблемы в ее работе приводят к снижению активности и плохому сну. К симптомам также относят сухость во рту, сухость кожи, ломкость ногтей, запор. Если вас беспокоит что-то из этого списка, анализ крови поможет определить нарушения в работе щитовидной железы.

Алкоголь



Алкоголь может ухудшить качество сна / Фото Unsplash

Хотя порой бокал вина может способствовать более быстрому расслаблению, но есть и другая сторона – он может привести к активизации нервной системы и ухудшить качество сна. Рекомендуем перед сном пить травяной чай.

Апноэ

Храп, на который обычно закрывают глаза и считают нормой, может быть причиной хронической усталости. Те, кто страдает от апноэ, часто просыпаются посреди сна из-за того, что перестают дышать. Задохнуться из-за храпа почти невозможно, а вот испортить сон – легко. И хитрость заключается в том, что вы не будете помнить утром, как часто просыпались ночью от удушья. Поэтому обратите внимание: сонливость, усталость и пробуждение с головной болью – это главные симптомы апноэ во сне, с которыми поможет бороться врач.

Недостаток физической нагрузки



Больше двигайтесь / Фото Unsplash

Хотя это кажется и странным, но чем меньше вы двигаетесь, тем большую усталость чувствуете. Неактивный образ жизни и сидячая работа – прямой путь к переутомлению. Попробуйте начинать утро с зарядки или в течение дня уделить полчаса физическим упражнениям. Старайтесь ходить пешком, найдите любимый вид спорта или активное хобби, чаще выбирайтесь на прогулки. Физическая активность подарит вам много энергии.

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Мало витаминов



Позаботьтесь о сбалансированном рационе / Фото Unsplash