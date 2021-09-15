Яким гормонам варто приділяти більше уваги – розповідаємо у нашому матеріалі. Збережіть свою молодість, здоров'я та красу надовше.

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Три гормони молодості та краси

Інсулін

Цей гормон відповідає за транспортування глюкози в клітини. Саме зростання інсуліну формує відкладення жиру на талії та інших місцях, призводить до метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу і тканинного типу гіпотиреозу.

З іншої сторони, низький рівень інсуліну в організмі призводить до зниження ваги та інсулінозалежного цукрового діабету. Тому важливо підтримувати оптимальний рівень: 4,5 – 6 мкОд/мілілітр.



Зверніть увагу на рівень гормонів / Фото Unsplash

Тиреотропн

Тиреотропін контролює роботу щитоподібної залози, у тому числі вироблення її гормонів. Вони, своєю чергою, регулюють швидкість метаболізму. Збільшений показник ТТГ може призвести до надмірної ваги, набряків, сонливості, непереносність холоду, запорів і проблем зі шкірою.

Якщо показник тиреотропіну нижче норми, тобто 0,4, то це може стати причиною стрімкої втрати ваги, виснаження, проблем з серцем, діареї, нервозності та тривожності.



Ці гормони подбають про гладку шкіру / Фото Unsplash

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Фолітропін

А цей гормон відповідає за роботу яєчників та вироблення естрогенів. Якщо показник ФСГ зростає вище ніж 13 – це сигнал про зниження овуляторного резерву яєчників, дефіцит естрогенів і швидку менопаузу.

Якщо показники фолітропіну подають нижче 3 – це говорить про порушення функціонування гіпофіза головного мозку, що може бути наслідком багатьох факторів: стрес, голодування, дефіцит маси тіла, підвищення пролактину, пухлини.