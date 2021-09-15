Каким гормонам следует уделять больше внимания – рассказываем в нашем материале. Сохраните свою молодость, здоровье и красоту дольше.

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Три гормона молодости и красоты

Инсулин

Этот гормон отвечает за транспортировку глюкозы в клетки. Именно рост инсулина формирует отложения жира на талии и других местах, приводит к метаболическому синдрому, сахарному диабету 2 типа и тканевому типу гипотиреоза.

С другой стороны, низкий уровень инсулина в организме приводит к снижению веса и инсулинозависимого сахарного диабета. Поэтому важно поддерживать оптимальный уровень: 4,5 – 6 мкЕД/миллилитр.



Обратите внимание на уровень гормонов / Фото Unsplash

Тиротропин

Тиреотропин контролирует работу щитовидной железы, в том числе выработку ее гормонов. Они, в свою очередь, регулируют скорость метаболизма. У величенный показатель ТТГ может привести к избыточному весу, отекам, сонливости, непереносимости холода, запорам и проблемам с кожей.

Если показатель тиреотропина ниже нормы, то есть 0,4, то это может стать причиной стремительной потери веса, истощения, проблем с сердцем, диареи, нервозности и тревожности.



Эти гормоны позаботятся о гладкой коже / Фото Unsplash

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Фолитропин

А этот гормон отвечает за работу яичников и выработку эстрогенов. Если показатель ФСГ растет выше 13 – это сигнал о снижении овуляторного резерва яичников, дефиците эстрогенов и быстрой менопаузе.