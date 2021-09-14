Гормон щастя: що це за гормон такий

Існує багато визначень на позначення цього типу сполук, які природні чином присутні в організмі людини: гормон радості, фермент щастя, природній опіат, ендорфін.

Читайте також Як обрати тип тренування, яке підтримає психічне здоров’я: поради експертки

Насправді це – не один, а ціла група гормонів, які виробляються головним та спинним мозком у ситуаціях, коли обидва відділи центральної нервової системи отримують від нас відповідні стимули: під час пробіжки, переживанні сильних емоцій, збудження, споживання смачної їжі.

Коли рівень ендорфінів підвищується, ці гормони приєднуються до опіоїдних рецепторів, створюючи прилив радості і мотивації до активних дій. В окремих ситуаціях вони можуть зменшувати больові відчуття та усувати втому.

Цікаво, що гормон щастя поєднує у собі дію опіуму (наркотику) та морфіну (знеболюючого). Обидві сполуки є похідними однієї групи опіоїдів, що відповідають за зв’язування з рецепторами і викликають певні стани, які відчуває людина.

Чим відрізняються ендорфіни від серотоніну

Ми використовуємо термін "гормон щастя" як синонім до ендорфінів і серотоніну. Обидва нейромедіатори виконують схожі функції. Серотонін стимулює апетит, сексуальний потяг, покращує загальне самопочуття і зміцнює сон, у той час як ендорфіни викликають раптову сильну ейфорію. Серотонін впливає на організм постійно. Спонтанний викид ендорфінів змінює наше самопочуття "тут і зараз".

Як гормон щастя впливає на людей

Ендорфіни впливають на загальне самопочуття. Після їхнього викиду:

зменшується стрес і нервозність;

підвищується поріг болю;

виникає відчуття ейфорії;

людина готова до дій;

збільшується її креативність.

Якщо ми почуваємося погано, але в якийсь спосіб зможемо простимулювати синтез ензиму щастя, він додасть нам енергії і заохотить змінити ситуацію, в якій ми опинилися.



Вплив ендорфінів на організм / Фото Unsplash

Щоб покращити настрій, не потрібно вдаватися до різного роду стимуляторів. Ендорфіни мають аналогічний ефект, не виявляючи при цьому негативного впливу на організм.

Гормон щастя особливо помічний при виконанні творчих завдань – коли ми почуваємося щасливими, наш розум відкривається до всього нового, що безумовно впливає на нашу креативність і винахідливість.

Чи робить секс нас щасливими

Під час любовних утіх людське тіло виділяє багато гормонів, зокрема, гормон щастя. Найбільший викид відбувається під час оргазму. Вважається, що тоді концентрація ензиму щастя у крові подвоюється.

Саме ендорфіни відповідають за те, що, переживши пік сексуального задоволення, ми почуваємося краще і у нас складається враження, що ми можемо встати і зайнятися тим, до чого ще пів години тому "душа не лежала".

Цікаво, що продукування ендорфінів – не єдина перевага статевого акту. У чоловічій спермі міститься простагландин – гормон, який володіє антидепресивним ефектом і посилює дію гормону щастя.

Проте пам'ятайте: практикувати секс без презервативів можна лише, якщо ви на 100% впевнені у тому, що ваш партнер – здоровий!

Ендорфіни можуть синтезуватися як під час статевого акту, так і під час мастурбації – важливо, щоб людина отримала оргазм.

Їжте солодощі і… не тільки!

Ендорфіни, так само як і серотонін, можуть продукуватися під час прийому улюбленої їжі. Чому ж тоді ми асоціюємо прилив радості виключно зі солодощами і чи правдивою є формула "ендорфіни = шоколад"?

Виявляється, концентрація ендорфінів збільшується, коли з їжею (не тільки зі солодкою) у наш організм надходить амінокислота триптофан. Однак щоб організм перемістив її у кров, потрібні цукри. Ось чому ми відчуваємо ейфорію після того, як з'їмо кілька вафель чи шматочків шоколаду. У такий спосіб ми забезпечуємо організм триптофаном за допомогою цукру, що входить до складу солодкого перекусу.

Гормон щастя виділяється і від солодощів / Фото Unsplash

Важливо зауважити, що для вироблення гормону щастя не потрібно їсти солодке. Можемо пообідати продуктами, які містять багато триптофану, після чого випити солодкий чай або з'їсти фрукт з високим вмістом цукру. Триптофан міститься у:

нежирному м'ясі;

бобових;

молочних продуктах;

яйцях.

Як впливають на виробництво гормону щастя спортивні заняття

Гормон щастя, як і адреналін, виділяється у великих кількостях під час фізичної активності. Комбінація цих двох гормонів не тільки забезпечує заряд позитивної енергії, а й мотивує нас тренуватися далі.

Як підвищити рівень ендорфіну під час спортивних занять? Для цього достатньо просто тренуватися. Якщо тренування інтенсивне, організм вже за кілька хвилин починає продукувати гормон щастя. Однак у людей, які практикують помірні або легкі фізичні навантаження, ензим щастя також продукується, просто відбувається це трохи пізніше.

Доведено, що рівень ендорфіну найбільше підвищується під час бігу. Організм синтезує велику кількість цього гормону у відповідь на значні, безперервні фізичні зусилля і невелику гіпоксію. Термін "ейфорія бігуна" використовують зазвичай на позначення ентузіастів фізичних навантажень – природні ендорфіни стимулюють їх так само, як декого стимулюють шкідливі допінги.

Смійтеся на здоров'я!

Рівень ендорфінів підвищується, коли ми щиро сміємося. Ось чому кінокомедії, різноманітні скетчі, смішні відео і фото тварин настільки позитивно на нас впливають. Чим більше ми сміємося, тим більше ендорфінів продукує наш організм. Тож раптове покращення самопочуття – це не ефект плацебо, а гормональна реакція організму.

Як стимулювати синтез ендорфінів, не виходячи з дому

1. Спробуйте розслабитися

перегляньте комедійний фільм. Оберіть той, який дійсно може вас розсмішити. Якщо романтичні комедії здається вам примітивними, не силуйте себе. Зараз існує широкий вибір кінострічок.

якщо у вас є сильне відчуття лоскоту, можете попросити близьку людину, щоб вона вас полоскотала – пальцями чи пір'їною. Не знаєте, як попросити про таку незвичайну послугу? Почніть лоскотати першими – з відповіддю ваш "опонент" не забариться.

2. Здобувайте нові навички

Гормон щастя виробляється, коли ми досягаємо успіху (навіть незначного), особливо якщо перед цим нам довелося докласти зусиль і пережити стрес. Якщо при здобутті нових знань чи опануванні нових навиків нам вдасться вийти "на фінішну пряму", організм "подякує" нам за це синтезом ендорфінів.

Як це працює на практиці

Зауважити вплив ендорфінів на людей можна, коли вони вчаться новому – наприклад, танцям, випічці або іноземній мові. На початку і під час заняття ми хвилюємося та боїмося, але після першого уроку чи першого торту, який нам вдалося спекти (навіть з чужою допомогою) відчуваємо задоволення, що є наслідком викиду ендорфінів.

Найвищий рівень гормону щастя виявляють у людей, які не бояться приймати нові виклики. Навіть якщо у нас щось спершу й не буде виходити, невтомна праця та навчання врешті-решт допоможуть досягти бажаних результатів, у результаті чого знову відбудеться викид ендорфінів, які підштовхнуть нас до нових кроків у вдосконаленні здобутого навику.