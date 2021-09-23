Вчені проаналізували 12 досліджень та виявили, що люди, які дотримувалися вегетаріанської дієти протягом 18 тижнів, значно ефективніше худнули, ніж ті, які дотримувались інших. Здорово 24 розповідають про 6 видів вегетаріанської дієти, продукти, які варто вживати, та переваги.

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6 видів вегетаріанської дієти

Лакто-ово-вегетаріанська дієта



Можна пити молоко та їсти яйця / Фото Unsplash

Дехто вважає, що саме ця дієта є класичною вегетаріанською, адже вона виключає м'ясні та рибні страви, залишаючи у раціоні яйця та молочні продукти: молоко, сир, вершкове масло, йогурт, сметану, морозиво та інші.

Лакто-вегетаріанська дієта

Приставка "лакто" у назві свідчить про те, що ця дієта також включає вживання молочних продуктів. Якщо ви вирішили дотримуватись цієї дієти, варто відмовитись від яловичини, свинини, курки та риби, а також яєць.

Ово-вегетаріанська дієта



Під час ово-вегетаріанської дієти можна їсти яйця / Фото Unsplash

Ово-вегетаріанська дієта виключає м'ясо, рибу, молоко та усі молочні продукти: сир, масло, сметана, йогурт та морозиво. Зате у вас є можливість готувати яєчні, омлети та випічку, адже можна вживати яйця.

Флекситарна дієта

Ця вегетаріанська дієта дає більше свободи, на відміну від інших суворіших раціонів. Тут роблять особливий акцент на рослинних продуктах та дозволяється кілька продуктів тваринного походження. Також можна собі дозволити деякі м'ясні продукти. Все ж головні вітаміни, білки та поживні елементи, варто черпати з цільної рослинної їжі.

Пескатарська дієта



Ця дієта дозволяє їсти рибу / Фото Unsplash

Ця дієта вважається рослинною, але містить рибу, про це свідчить префікс "преск". Тому у раціон можна спокійно додавати тунець, палтус, лосось або суші. Риба та морські продукти насичують організм жирними кислотами омега-3. М'ясних страв варто уникати. Щодо продуктів тваринного пошкодження, то тут все індивідуально. Ви можете вживати яйця та молочні продукти, або ж відмовитись від них.

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Веганська дієта



Веганська дієта дуже сувора / Фото Unsplash

Веганська дієта є найбільш суворою. Вона виключає м'ясо, рибу, молочні продукти і яйця. Дехто навіть відмовляється від вживання меду, бо його виробляють бджоли. Зазвичай цю дієту обирають через погляди та етику. Вона базується виключно на рослинній їжі: фрукти, овочі, зернові, горіхи, насіння та бобові. Ця дієта також може містити рослинні альтернативи традиційним продуктам тваринного походження: молоко та молочні продукти на основі рослин, замінники яєць та м'яса.