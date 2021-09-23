Якщо ви хочете дотримуватись правильного раціону, рекомендуємо закупитись та додати у свій холодильник корисні продукти. З них ви завжди зможете приготувати здорові перекуси та не витрачати на це багато часу.

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15 корисних продуктів, які мають бути на кухні

Квасоля та сочевиця

Квасоля та сочевиця – це справжні джерела поживних речовин: клітковини, магнію та вітамінів групи В. Можете придбати сушений чи консервований продукт і готувати корисні супи та салати.

Горіхи та насіння



Горіхи дуже корисні для здоров'я / Фото Unsplash

Наситити організм білком, клітковиною, іншими вітамінами та мінералами допоможуть горіхи та насіння. Їхній термін зберігання досить тривалий, від 1 до 4 місяців, а додавати ці продукти можна у вівсяну кашу, йогурт та салати.

Зерна

Зерна захистять вас від хвороб серця та раку, адже містять у своєму складі вітаміни групи B, марганець та магній. До того ж це універсальні продукти, з яких можна приготувати багато страв та довго зберігати. Віддавайте перевагу таким видам, як спельта, бурий рис, булгур, овес та кіноа.

Заморожені фрукти та овочі



Заморозьте ягоди та смакуйте протягом року / Фото Unsplash

Аби забезпечувати організм поживними речовинами протягом року, можете заморозити сезонні фрукти та овочі. Додайте заморожену зелень до супів і смузі, а ягоди можна використовувати як свіжі: їсти з вівсянкою, хлібобулочними виробами та йогуртом.

Олія для приготування їжі

Варто також закупитись олією. Віддавайте перевагу корисним видам: кокосовій та оливковій. У цих продуктів тривалий термін зберігання, тож ви можете запастись надовго. Приготування їжі з цими корисними жирами допомагає додати смаку стравам і покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Квашені продукти

Дослідження показують, що квашені продукти мають цілий ряд переваг. Вони позитивно впливають на органи травлення, можуть допомогти зменшити запалення та рівень цукру в крові. Тому сміливо тримайте у коморі кілька баночок квашеної капусти та огірків.

Сушені трави та спеції



Спеції додадуть стравам особливого аромату / Фото Unsplash

Щоб ваша страва мала гарний аромат та була апетитною, варто подбати про корисні сушені спеції. Куркума, кайенський перець, розмарин, кориця, імбир, орегано та кмин чудово підійдуть для цього, адже приносять дивовижну користь для здоров'я та можуть знизити ризик певних захворювань.

Часник і цибуля

Ці продукти є основою багатьох рецептів, адже додають пікантності та аромату стравам. Ще однією перевагою є їхнє тривале зберігання. До того ж регулярне вживання може допомогти зменшити ризик різних захворювань, зокрема, певних видів раку, занепаду психіки, хвороб серця та діабету.

Свіжі фрукти та овочі



Тримайте у холодильнику ці продукти / Фото Unsplash

Тут варто віддавати перевагу овочам та фруктам із тривалим терміном зберігання. Солодка картопля, кабачок, яблука, буряк, капуста, кабачки, гранат, морква та цитрусові – їх можна спокійно купувати та зберігати протягом декількох тижнів.

Заморожена риба, птиця та м'ясо

Переваги заморожених м'ясних продуктів – очевидні. Їхній термін зберігання дуже тривалий, на відміну від свіжих аналогів. При правильній температурі свіжу курку та м'ясо можна тримати у морозильній камері до 1 року, а рибу тріску та пікшу – до 5 місяців.

Яйця



Універсальний продукт / Фото Unsplash

Яйця – це універсальний та простий перекус на всі випадки життя, тому варто завжди мати їх під рукою. Вони корисні, адже насичені білком і мають у своєму складі майже всі вітаміни та мінерали необхідні для повноцінного функціонування організму. Зберігати яйця потрібно у холодильнику до 5 тижнів.

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Жирний йогурт

Укомплектуйте свій холодильник ще одним універсальним продуктом – йогуртом. Його можна використовувати у різні способи на кухні: їсти з ягодами, додавати у коктейлі, готувати овочеві страви, заправляти салати або використовувати для соусів та супів.