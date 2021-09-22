Трихологиня Марта Гладун поділилась дієвими методами догляду за волоссям та розповіла, чому не варто довіряти. Все про ін'єкції, втирання, пігулки й олії читайте далі у нашому матеріалі.

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Процедури для відновлення волосся

Мезотерапія

Мезотерапія – відносно нова процедура, яка передбачає введення в шкіру голови вітамінів, амінокислот чи інших корисних речовин, які поліпшують стан волосся, за допомогою ін'єкцій. Такі мезококтейлі можна отримувати лише за призначенням лікаря у випадку випадіння волосся, тьмяності чи пошкодженої структури. Якщо підібрати препарат правильно, така відновлювальна терапія є дуже дієвою, але результат не буде миттєвим. Річ у тім, що мезококтейлі мають накопичувальний ефект, тому покращення будуть помітними після курсу, який складається з 10 – 12 процедур.

Втирання у шкіру голови

Для неін'єкційних препаратів також знадобляться показання лікаря та трихоскопія (дослідження шкіри голови та волосся). До таких засобів належать лосьйони, спреї та препарати в ампулах. Їх можна придбати в аптеці або спеціалізованих магазинах. У складі таких засобів є вітаміни, стимулювальні рослинні компоненти та амінокислоти.

Пігулки

Варто знати, що вітаміни, які ви вживаєте перорально, не завжди здатен засвоювати ваш організм. До того ж немає даних, які б доводили їхній позитивний вплив на стан шкіри голови та волосся.

Трихологиня не рекомендує вживати такі вітамінні комплекси самостійно, без показань лікаря та відповідних аналізів. Вітаміни та мінерали варто додавати за наявності дефіциту. Через 3 – 4 місяці після початку приймання будь-яких вітамінів необхідно повторно здати аналізи, щоб стежити за динамікою показників.

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Олійки для волосся та шкіри голови

Не варто наносити на шкіру голови ефірні олії у чистому вигляді, адже вони можуть спричинити алергічну реакцію. Краще обирайте засоби для догляду, які містять такі інгредієнти у своєму складі.

Які олії краще обрати: