Трихолог Марта Гладун поделилась действенными методами ухода за волосами и рассказала, чему не стоит доверять. Все об инъекциях, втирании, таблетках и масле читайте далее в нашем материале.

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Процедуры для восстановления волос

Мезотерапия

Мезотерапия – относительно новая процедура, которая предусматривает введение в кожу головы витаминов, аминокислот или других полезных веществ, которые улучшают состояние волос, с помощью инъекций. Такие мезококтейли можно получать только по назначению врача в случае выпадения волос, тусклости или поврежденной структуры. Если подобрать препарат правильно, такая восстановительная терапия является очень действенной, но результат не будет мгновенным. Дело в том, что мезококтейли имеют накопительный эффект, поэтому улучшение будут заметны после курса, который состоит из 10 – 12 процедур.

Втирание в кожу головы

Для неинъекционных препаратов также понадобятся показания врача и трихоскопия (исследование кожи головы и волос). К таким средствам относятся лосьоны, спреи и препараты в ампулах. Их можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах. В составе таких средств являются витамины, стимулирующие растительные компоненты и аминокислоты.

Таблетки

Стоит знать, что витамины, которые вы употребляете внутрь, не всегда способен усваивать ваш организм. К тому же нет данных, которые бы доказывали их положительное влияние на состояние кожи головы и волос.

Трихолог не рекомендует использовать такие витаминные комплексы самостоятельно, без показаний врача и соответствующих анализов. Витамины и минералы стоит добавлять при наличии дефицита. Через 3 – 4 месяца после начала приема любых витаминов необходимо повторно сдать анализы, чтобы следить за динамикой показателей.

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Масла для волос и кожи головы

Не стоит наносить на кожу головы эфирные масла в чистом виде, ведь они могут вызвать аллергическую реакцию. Лучше выбирайте средства по уходу, которые содержат такие ингредиенты в своем составе.

Какие масла лучше выбрать: