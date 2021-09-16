Проте варто бути обережним з кількості та методами приготування. Адже неправильна термічна обробка або надлишок певних овочів може завдати шкоди організму.

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Які овочі варто обережно вживати

Картопля



Смажена картопля шкідлива / Фото Unsplash

Картопля містить у своєму складі багато калію, який необхідний для роботи серця. Найкраще вживати її у вареному та запеченому вигляді, тоді вона принесе користь організму. А от смажену картоплю не рекомендуємо їсти, адже вона шкідлива. В процесі обсмажування крохмаль утворює канцерогенну речовину, а компонент соланін може негативно вплинути на нервову систему.

Баклажан



У складі баклажану є токсин / Фото Unsplash

Баклажан містить у своєму складі компоненти, які активізують виділення кислоти та сприяють утворенню каменів у нирках. Крім того, у рослині також є соланін – слабкий нервовий токсин, який при надмірному вживанні викликає головний біль, кишкові розлади, нудоту і блювоту. Тому, не рекомендуємо їсти баклажан у сирому вигляді.

Капуста



Капуста містить багато йоду / Фото Unsplash

Найбільша небезпека капусти – високий вміст йоду. Людям із захворюваннями щитоподібної залози варто бути обачними з вживанням цього овоча. До того ж у сирому вигляді капуста може спровокувати здуття і навіть запори. Фахівці також не рекомендують їсти її тим, хто має гастрит чи виразку.

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Цибуля



Сиру цибулю не варто вживати / Фото Unsplash

Цей овоч також може завдати шкоди, якщо його надмірно вживати. Велика кількість сирої цибулі може викликати подразнення шлунка. Це трапляється через фруктан, який входить у її склад. Найбільше цього небезпечного компонента у цибулі порей та цибулі шалот.