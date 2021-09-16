Однако стоит быть осторожным с количествами и методами приготовления. Ведь неправильная термическая обработка или избыток определенных овощей может нанести вред организму.

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Картофель



Жареный картофель вредный / Фото Unsplash

Картофель содержит в своем составе много калия, который необходим для работы сердца. Лучше всего употреблять его в вареном и запеченном виде, тогда он принесет пользу организму. А вот жареный картофель не рекомендуем есть, ведь он вредный . В процессе обжаривания крахмал образует канцерогенное вещество, а компонент соланин может негативно повлиять на нервную систему.

Баклажан



В составе баклажана есть токсин / Фото Unsplash

Баклажан содержит в своем составе компоненты, которые активизируют выделение кислоты и способствуют образованию камней в почках. Кроме того, в растении также есть соланин – слабый нервный токсин, который при чрезмерном употреблении вызывает головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Поэтому, не рекомендуем есть баклажан в сыром виде.

Капуста



Капуста содержит много йода / Фото Unsplash

Наибольшая опасность капусты – высокое содержание йода. Людям с заболеваниями щитовидной железы стоит быть осмотрительными с употреблением этого овоща. К тому же в сыром виде капуста может спровоцировать вздутие и даже запоры. Специалисты также не рекомендуют есть ее тем, кто имеет гастрит или язву.

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Лук



Сырой лук не стоит употреблять / Фото Unsplash