Протягом 1990 – 2016 років вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера на замовлення ВООЗ провели масштабне дослідження та проаналізували дані щодо смертності населення 51 країни європейського регіону. Результати невтішні, адже Україна була першою у списку смертей, які викликані неправильним харчуванням. Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як можна заохотити населення перейти на здорову їжу.

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Як перевести українців на здорове харчування

Через шкідливу їжу у світі помирає кожна 5 людина. Це відбувається тому, що неправильне харчування часто призводить до смертельних захворювань, зокрема серцево-судинних, аутоімунних та онкозахворювань. Пандемія COVID-19 лише сприяє цьому, адже люди частіше страждають через стрес та депресії, які заїдають шкідливою їжею.



Потрібно робити акцент на здоровій їжі / Фото Unsplash

На жаль, про цю проблему говорять дуже рідко, а просвіта у цьому плану дуже слабка. На думку дієтологині, необхідно актуалізувати цю тему у суспільстві, але говорити потрібно дуже обережно, без заборон і нав'язувань, які викличуть лише супротив населення. Вона також наголошує, що важливо додавати у буденність рекламу здорової їжі, заохочувати людей до правильного харчування та активного способу життя. Разом з цим варто виключити пропаганду шкідливої їжі.

Людина вже народилася із любов'ю до солодкого. Материнське молоко містить молочний цукор і пам'ять про це солодке залишається назавжди. Ми любимо солодке. Тому треба більше проводити якісних інформаційних кампаній, щоб пропагувати здорове харчування, і забороняти рекламу нездорової їжі,

– пояснює Оксана Скиталінська.

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Потрібно привчати до правильного харчування з дитинства / Фото Unsplash

Важливо дотримуватись правильного раціону з дитинства, тому батьки повинні слідкувати за тим, чим вони годують своє чадо. Також у шкільних їдальнях не має бути шкідливої їжі. Діти повинні пити натуральні соки, їсти фрукти та овочі: груша чи банан чудово замінить круасан з начинкою.