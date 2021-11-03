Если вас беспокоит изжога, не обязательно сразу бежать к врачу. Среди причин этого неприятного ощущения может быть тесная одежда и другие факторы, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

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Причины изжоги

Изжога – это выброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда происходит щелочная реакция, вызывающая жжение за грудиной и воспаление слизистой. Рассказываем подробнее об этом процессе:

С этим явлением сталкивается 20 – 50% населения, а его полное название – гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс.

Многие считают, что изжогу вызывает высокая кислотность в желудке, однако это не всегда так. Причиной неприятного жжения может являться и низкий уровень кислотности. В частности при атрофическом гастрите, когда исчезает большая часть клеток, производящих соляную кислоту, все равно может беспокоить изжога. Поэтому не спешите принимать антациды и ингибиторы ПП.

Еще одной причиной, вызывающей изжогу при низкой кислотности, является плохая работа сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. Организм просто не видит смысла защищать пищевод, если в желудке не так кисло.



Причины изжоги / Фото Unsplash

К изжоге также приводят:

пищевая непереносимость;

дисплазия соединительной ткани;

саркопения;

переедание или употребление пищи на ночь;

избыточный вес;

курение;

беременность;

тесная одежда, стягивающая живот;

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;

нарушение моторики желудка;

стресс и спазмированная диафрагма.

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Также причиной изжоги часто являются продукты, влияющие на кислотность желудка. Если вас беспокоит это явление, исключите или уменьшите их употребление:

шоколад;

кофе и крепкий чай;

мята;

цитрусовые фрукты;

жирные блюда;

горячие или спиртные напитки.



Жирная пища приводит к изжоге / Фото Unsplash