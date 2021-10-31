Скільки повинна спати дитина? Відповідь на це запитання начебто лежить на поверхні – скільки хоче, стільки й повинна, тому немає потреби контролювати час, проведений малюком "у царстві Морфея".

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"Для кожного віку, – нагадують у National Sleep Foundation, – є своя норма сну". Звісно, ці цифри є приблизними, адже дітки відрізняються один від одного за темпераментом, темпами розвитку, апетитом і потребою у сні:

Вік Денний сон Нічний сон Загальна тривалість сну протягом доби На що варто звернути увагу батькам Від 0 до 1 місяця 5 – 7 годин/4 – 8 засинань Близько 11 годин 16 – 18 годин* У перші дні життя малюк може спати й по 19 годин на добу Від 2 до 3 місяців 4 – 5 годин/3 – 5 засинань Близько 11 годин 15 – 16 годин* Від 3 до 4 місяців 3 – 4 години/3 – 4 засинання 10 – 12 годин 14 – 15 годин* Від 4 місяців до півроку 2,5 – 3,5 години/2-3 засинання 11 – 12 годин 14,5 – 15,5 години** Від півроку до дев'яти місяців 2 – 3 години/2 – 3 засинання 11 – 12 годин 14 – 15 годин*** Від 9 до 12 місяців 2 – 2,5 години/2 засинання 11 – 12 годин 14 – 14,5 годин*** Поки малюку не виповниться один рік, він може спати й по 16 годин на добу, а починаючи з 11-ого місяця життя може дрімати вдень лише раз, що також нормально

Від 12 до 18 місяців 2 – 3 години/1 – 2 засинання 11 – 12 годин 13,5 – 14,5 годин Починаючи з одного року життя, дитина може відмовлятися спати вдень Від 1,5 до 2,5 років 1,5 – 2,5 години/одне засинання 11 – 12 годин 12,5 – 13,5 годин Від 2,5 до 4 років 0 – 1 година/0 – 1 засинання 11 – 12 годин 11 – 13 годин Від 4 до 5 років – 10 – 13 годин 10 – 13 годин Коли малечі виповниться п’ять років, бажано, щоб вона не проводила у ліжку довше 11 годин (хоча, звісно, існують й винятки з цього правила) Від 6 до 13 років – 9 – 11 годин 9 – 11 годин Деякі діти у цьому віці можуть потребувати 12 годин сну, а деякі – висипатися як дорослі – за 8 14+ – 8 – 10 годин 8 – 10 годин

*з перервами на годування вночі.

**з 1 – 2 перервами на годування вночі.

***з однієї перервою на годування вночі або без неї.

Зверніть увагу! Новонароджені діти не відрізняють дня від ночі і сплять впродовж цілої доби короткими блоками часу. Це змінюється у період між другим і четвертим місяцем життя малечі, коли відбувається дозрівання мозку і він починає продукуватися мелатонін – гормон, який регулює добовий ритм.

Здорові, доношені немовлята, відчувши голод, прокидаються самостійно. Після вечірнього годування (якщо дитина їсть щонайменше вісім разів на добу і нормально набирає вагу) можуть безпробудно спати протягом п’яти годин, а згодом – 6 і навіть 8.

Важливо. У віці від 6 до 13 років дітям можуть снитися нічні жахіття. Аби цього уникнути, за кілька годин до сну необхідно припинити активні ігри. Також не рекомендується користуватися ґаджетами. Якщо дитина боїться засинати, залиште світло увімкненим або посидьте поряд із нею.

Пам'ятайте: здоровий сон забезпечує нормальний розвиток дитини, позитивно впливає на її поведінку і самопочуття.

Здоровий сон забезпечує нормальний розвиток дитини / Фото Pixabay

Аби зрозуміти реальну потребу дитини у сні, поспостерігайте за нею: в якій годині їй найлегше заснути, як довго вона дрімає вдень та спить уночі. Так ви будете знати, як створити для своєї "кровинки" найкомфортніші умови для сну і з подивом зауважите, що дотримуватися рекомендацій щодо вікової норми сну вона може без примусу і настанов.

Деякі батьки переконані, що їхні діти від природи є гіперактивними і час, який вони можуть витрати на ігри, не хочуть витрачати на сон. Щоб таких утихомирити, треба докласти зусиль і мало не силоміць вкласти у ліжко. Однак фахівці застерігають: можливо, вашій дитині тому й не сидиться на місці, що вона не висипається, а втома – робить її метушливою і неслухняною.

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Чим шкодить дефіцит сну

Нестача сну негативно впливає на всі процеси в організмі!

Зокрема під час сну клітини нашого мозку очищуються від токсинів, тож на ранок ми прокидаємося з "ясним розумом". Подумайте: можливо, вчора ваша дитина отримала погану оцінку у школі тільки тому, що не виспалася? Дефіцит сну негативно впливає на когнітивні здібності, концентрацію уваги, процеси засвоєння нової інформації та її відтворення. Коли ми втомлені, мозкові хвилі (синхронізовані імпульси електричної активності, які утворюються нервовими клітинами) вповільнюються.

Ось чому невиспані люди стають "загальмованими" і частіше припускаються помилок. Тож якщо завтра ваша дитина виступатиме на святі або складатиме важливий іспит, обов’язково подбайте про те, щоб вона виспалася. Не змушуйте її до ночі "зубрити" віршик і не дозволяйте до ранку сидіти над підручниками.

Щоб дитина була здоровою, їй потрібно висипатись / Фото Pixabay

Брак сну пов'язують також зі збільшенням ваги. За статистикою, оприлюдненою Центром медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України, щороку ожиріння виявляють у 15,5 тисяч дітей. Основна причина, як стверджують експерти, – у незбалансованому харчуванні. Проте не можна упускати з уваги і такий фактор як дефіцит сну. Почуваючись втомленою, дитина може з'їдати більші порції їжі або надавати перевагу калорійним ласощам.

Якщо ваша дитина часто застуджується, задумайтеся: можливо, вона просто не висипається? Повноцінний сон є запорукою міцного імунітету у будь-якому віці.

Звісно, коли ми говоримо про дітей, давати належну відсіч бактеріям і вірусам їх імунна система "навчиться" ближче до 12 років. Для цього мусимо її активно "тренувати" – ще тоді, коли дитя перебуває у лоні матері. Жінка "при надії" повинна щодня дихати свіжим повітрям, їсти здорову їжу, дбати про гігієну і достатньо висипатися. Те саме має робити і її маля – відразу після появи на світ!