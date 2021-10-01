Нутриціологиня з Данії Катерина Єнсен поділилась своїм досвід здорового раціону. Вона привчила своїх дітей любити здорову їжу та відмовлятись від солодощів. Корисні поради шукайте далі у нашому матеріалі.

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Як привчити дітей до правильного харчування

"Ні" означає "ні"

Будьте послідовними та дотримуйтесь свого слова: ви ввели якесь правило чи заборону – не скасовуйте його на півдорозі. Якщо ви будете щовечора погрожувати відсутністю десерту, але потім все-таки запропонуйте його дитині, то вона зрозуміє, що можна користуватись вашою "добротою".

Відмовтесь від "дитячої" їжі



Дитина повинна їсти те, що й ви / Фото Unsplash​

Як тільки у вашої дитини випрацьовується жувальний рефлекс, варто переставати годувати її "спеціальною" їжею. Нутриціологиня рекомендує переводити дітей на ті ж продукти, які вживаєте ви. Не бійтесь давати дитині пробувати все, адже так вона зможе сама пізнати, що їй до вподоби, а що – ні. Не варто приділяти увагу "особливому раціону" і готувати окрему вечерю для малюка. Ви лише ускладните собі життя.

Будьте прикладом

Почніть з себе. Ви маєте бути прикладом для дітей і, в першу чергу, змінювати свої звички. Нерозумно говорити про правильне харчування, поїдаючи гамбургер. Діти схильні наслідувати своїх батьків, тому подбайте про правильний раціон всієї сім'ї. Для цього Катерина Єнсен рекомендує записувати протягом тижня все, що ви з'їдаєте та п'єте, а потім це проаналізувати.

Скажіть "Ні" солодощам



Варто відмовитись від солодких перекусів / Фото Unsplash

Багато батьків дають дітям у якості перекусів печиво та цукерки, вважаючи, що вони сприяють роботі мозку. Але це не так.

Мозку потрібна глюкоза, а не саме солодке. Глюкозу ми в змозі отримати з самої звичайної їжі, а поїдаючи солодке, у дітей не залишається місця для нормальної їжі. Солодке дійсно перебиває апетит. Тому залиште ласощі для вихідних,

– рекомендує дієтологиня.

Пити тільки воду

Вода повинна бути головним напоєм у раціоні. Молоко, соки, морси та компоти належать до корисної їжі. Для вгамування спраги обирайте воду. Звісно не варто повністю відмовлятись від інших напоїв, але слідкуйте, щоб вони не містили консервантів і цукру.

Режим харчування



Складіть план харчування / Фото Pexels

Режим харчування додасть дитині впевненості та полегшить життя вам. Куди простіше контролювати дітей, коли вони чітко знають, о котрій годині сніданок і що будуть їсти. До того ж малюки не будуть випробовувати ваше терпіння випрошуванням цукерок у середу, знаючи, що їх можна їсти лише у п'ятницю. Але не перебільшуйте із заборонами, варто іноді робити приємні винятки, особливо під час святкувань.

Пробувати все

Домовтесь з дитиною, що вона має спробувати все, що є у тарілці. Залишіть їй право вибору не їсти або ж виплюнути у серветку те, що їй не сподобалось. Так ви зможете привчити дітей їсти усі продукти.

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Дитина повинна сідати за стіл голодною

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Не перебивайте апетит перед прийманням їжі / Фото Pexels

Ступінь вередливості за столом прямо пропорційний ступеню голоду. Якщо перед вечерею ви дозволили перекусити молоком з печивом чи ще чимось, очікуйте багато невдоволення. Голодна дитина не буде "перебирати", а почне наминати усе підряд, аби якнайшвидше наповнити шлунок.