Сколько должен спать ребенок? На первый взгляд ответ на этот вопрос лежит на поверхности – сколько хочет, столько и должен, поэтому нет необходимости контролировать время, проведенное ребенком "в царстве Морфея".
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"Но для каждого возраста, – напоминают в National Sleep Foundation, – есть своя норма сна". Конечно, эти цифры являются приблизительными, ведь дети отличаются друг от друга по темпераменту, темпам развития, аппетиту и потребности во сне:
|Возраст
|Дневной сон
|Ночной сон
|Длительность сна в течение суток
|На что стоит обратить внимание родителям
|От 0 до 1 месяца
|5 – 7 часов/4-8 засыпаний
|Около 11 часов
|16 – 18 часов*
|В первые дни жизни малыш может спать и по 19 часов в сутки
|От 2 до 3 месяцев
|4 – 5 часов/3 – 5 засыпаний
|Около 11 часов
|15 – 16 часов*
|От 3 до 4 месяцев
|3 – 4 часа/3 – 4 засыпания
|10 – 12 часов
|14 – 15 часов*
|От 4 месяцев до полугода
|2,5 – 3,5 часа/2 – 3 засыпания
|11 – 12 часов
|14,5 – 15,5 часа**
|От полугода до девяти месяцев
|2-3 часа/2-3 засыпания
|11 – 12 часов
|14 – 15 часов***
|От 9 до 12 месяцев
|2 – 2,5 часа/2 засыпания
|11 – 12 часов
|14 – 14,5 часа***
|Пока малышу не исполнится один год, он может спать и по 16 часов в сутки, а начиная с 11-ого месяца жизни может дремать днем только раз, что также является нормальным
|От 12 до 18 месяцев
|2 – 3 часа/1 – 2 засыпания
|11 – 12 часов
|13,5 – 14,5 часов
|Начиная с первого года жизни ребенок может отказываться спать днем
|От 1,5 до 2,5 лет
|1,5 – 2,5 часа/одно засыпание
|11 – 12 часов
|12,5 – 13,5 часов
|От 2,5 до 4 лет
|0 – 1 час/0 – 1 засыпание
|11 – 12 часов
|11 – 13 часов
|От 4 до 5 лет
|-
|10 – 13 часов
|10 – 13 часов
|Когда малышу исполнится пять лет, желательно, чтобы он не проводил в постели дольше 11 часов (хотя, конечно, существуют и исключения из этого правила)
|От 6 до 13 лет
|-
|9 – 11 часов
|9 – 11 часов
|Некоторым детям в этом возрасте может потребоваться 12 часов сна, а некоторые – могут высыпаться как взрослые – за 8
|14+
|-
|8 – 10 часов
|8 – 10 часов
*с перерывами на кормление ночью.
**с 1 – 2 перерывами на кормление ночью.
***с одним перерывом на кормление ночью либо без него.
Здоровые, доношенные младенцы, почувствовав голод, просыпаются самостоятельно. После вечернего кормления (если ребенок ест по меньшей мере восемь раз в сутки и нормально набирает вес) могут беспробудно спать в течение пяти часов, а позже – 6 и даже 8.
Помните: здоровый сон обеспечивает нормальное развитие ребенка, положительно влияет на его поведение и самочувствие.
Здоровый сон обеспечивает нормальное развитие ребенка / Фото Pixabay
Чтобы понять реальную потребность ребенка во сне, понаблюдайте за ним: в какое время ему легче заснуть, как долго он дремлет днем и спит ночью. Так вы будете знать, как создать для своей "кровинки" комфортные условия для сна и с удивлением заметите, что соблюдать рекомендации по возрастной нормы сна она может без принуждения и "читки морали".
Некоторые родители уверены, что их дети от природы являются гиперактивными и время, которое они могут провести, играя, не хотят тратить на сон. Чтобы усмирить таких, надо приложить усилия и чуть ли не силой уложить в постель. Однако специалисты предупреждают: возможно, вашему ребенку и не сидится на месте, что он не высыпается, а усталость – делает его суетливым и непослушным.
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Чем вредит дефицит сна
Недостаток сна негативно влияет на все процессы в организме!
В частности, во время сна клетки нашего мозга очищаются от токсинов, поэтому на утро мы просыпаемся с "ясным умом". Подумайте: возможно, вчера ваш ребенок получил плохую оценку в школе только потому, что не выспался? Дефицит сна негативно влияет на когнитивные способности, концентрацию внимания, процессы усвоения новой информации и ее воспроизведения. Когда мы устаем, мозговые волны (синхронизированы импульсы электрической активности, которые образуются нервными клетками) замедляются.
Вот почему невыспавшиеся люди становятся "заторможенными" и чаще допускают ошибки. Поэтому если завтра ваш ребенок будет выступать на празднике или сдавать важный экзамен, обязательно позаботьтесь о том, чтобы он выспался. Не заставляйте его до ночи "зубрить" стишок и не позволяйте до утра сидеть над учебниками.
Чтобы ребенок был здоровым, ему нужно высыпаться / Фото Pixabay
Недостаток сна связывают также с увеличением веса. По статистике, обнародованной Центром медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины, ежегодно ожирение выявляют у 15,5 тысяч детей. Основная причина, как утверждают эксперты, – в несбалансированном питании. Однако нельзя упускать из виду и такой фактор как дефицит сна. Чувствуя усталость, ребенок может съедать большие порции пищи или отдавать предпочтение калорийным сладостям.
Конечно, когда мы говорим о детях, давать должный отпор бактериям и вирусам их иммунная система "научится" ближе к 12 годам. Для этого должны ее активно "тренировать" – еще тогда, когда ребенок находится в утробе матери. Женщина "в положении" должна ежедневно дышать свежим воздухом, есть здоровую пищу, заботиться о гигиене и достаточно высыпаться. То же самое должен делать ее малыш – сразу после появления на свет!