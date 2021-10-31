Сколько должен спать ребенок? На первый взгляд ответ на этот вопрос лежит на поверхности – сколько хочет, столько и должен, поэтому нет необходимости контролировать время, проведенное ребенком "в царстве Морфея".

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"Но для каждого возраста, – напоминают в National Sleep Foundation, – есть своя норма сна". Конечно, эти цифры являются приблизительными, ведь дети отличаются друг от друга по темпераменту, темпам развития, аппетиту и потребности во сне:

Возраст Дневной сон Ночной сон Длительность сна в течение суток На что стоит обратить внимание родителям От 0 до 1 месяца 5 – 7 часов/4-8 засыпаний Около 11 часов 16 – 18 часов* В первые дни жизни малыш может спать и по 19 часов в сутки От 2 до 3 месяцев 4 – 5 часов/3 – 5 засыпаний Около 11 часов 15 – 16 часов* От 3 до 4 месяцев 3 – 4 часа/3 – 4 засыпания 10 – 12 часов 14 – 15 часов* От 4 месяцев до полугода 2,5 – 3,5 часа/2 – 3 засыпания 11 – 12 часов 14,5 – 15,5 часа** От полугода до девяти месяцев 2-3 часа/2-3 засыпания 11 – 12 часов 14 – 15 часов*** От 9 до 12 месяцев 2 – 2,5 часа/2 засыпания 11 – 12 часов 14 – 14,5 часа*** Пока малышу не исполнится один год, он может спать и по 16 часов в сутки, а начиная с 11-ого месяца жизни может дремать днем ​​только раз, что также является нормальным

От 12 до 18 месяцев 2 – 3 часа/1 – 2 засыпания 11 – 12 часов 13,5 – 14,5 часов Начиная с первого года жизни ребенок может отказываться спать днем От 1,5 до 2,5 лет 1,5 – 2,5 часа/одно засыпание 11 – 12 часов 12,5 – 13,5 часов От 2,5 до 4 лет 0 – 1 час/0 – 1 засыпание 11 – 12 часов 11 – 13 часов От 4 до 5 лет - 10 – 13 часов 10 – 13 часов Когда малышу исполнится пять лет, желательно, чтобы он не проводил в постели дольше 11 часов (хотя, конечно, существуют и исключения из этого правила) От 6 до 13 лет - 9 – 11 часов 9 – 11 часов Некоторым детям в этом возрасте может потребоваться 12 часов сна, а некоторые – могут высыпаться как взрослые – за 8 14+ - 8 – 10 часов 8 – 10 часов

*с перерывами на кормление ночью.

**с 1 – 2 перерывами на кормление ночью.

***с одним перерывом на кормление ночью либо без него.

Обратите внимание! Новорожденные дети не отличают дня от ночи и спят в течение целых суток короткими блоками времени. Это меняется в период между вторым и четвертым месяцем жизни ребенка, когда происходит созревание мозга и он начинает вырабатываться мелатонин – гормон, регулирующий суточный ритм.

Здоровые, доношенные младенцы, почувствовав голод, просыпаются самостоятельно. После вечернего кормления (если ребенок ест по меньшей мере восемь раз в сутки и нормально набирает вес) могут беспробудно спать в течение пяти часов, а позже – 6 и даже 8.

Важно. В возрасте от 6 до 13 лет детям могут сниться ночные кошмары. Чтобы этого избежать, за несколько часов до сна необходимо прекратить активные игры. Также не рекомендуется пользоваться гаджетами. Если ребенок боится засыпать, оставьте свет включенным или посидите рядом с ним.

Помните: здоровый сон обеспечивает нормальное развитие ребенка, положительно влияет на его поведение и самочувствие.

Здоровый сон обеспечивает нормальное развитие ребенка / Фото Pixabay

Чтобы понять реальную потребность ребенка во сне, понаблюдайте за ним: в какое время ему легче заснуть, как долго он дремлет днем ​​и спит ночью. Так вы будете знать, как создать для своей "кровинки" комфортные условия для сна и с удивлением заметите, что соблюдать рекомендации по возрастной нормы сна она может без принуждения и "читки морали".

Некоторые родители уверены, что их дети от природы являются гиперактивными и время, которое они могут провести, играя, не хотят тратить на сон. Чтобы усмирить таких, надо приложить усилия и чуть ли не силой уложить в постель. Однако специалисты предупреждают: возможно, вашему ребенку и не сидится на месте, что он не высыпается, а усталость – делает его суетливым и непослушным.

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Чем вредит дефицит сна

Недостаток сна негативно влияет на все процессы в организме!

В частности, во время сна клетки нашего мозга очищаются от токсинов, поэтому на утро мы просыпаемся с "ясным умом". Подумайте: возможно, вчера ваш ребенок получил плохую оценку в школе только потому, что не выспался? Дефицит сна негативно влияет на когнитивные способности, концентрацию внимания, процессы усвоения новой информации и ее воспроизведения. Когда мы устаем, мозговые волны (синхронизированы импульсы электрической активности, которые образуются нервными клетками) замедляются.

Вот почему невыспавшиеся люди становятся "заторможенными" и чаще допускают ошибки. Поэтому если завтра ваш ребенок будет выступать на празднике или сдавать важный экзамен, обязательно позаботьтесь о том, чтобы он выспался. Не заставляйте его до ночи "зубрить" стишок и не позволяйте до утра сидеть над учебниками.

Чтобы ребенок был здоровым, ему нужно высыпаться / Фото Pixabay

Недостаток сна связывают также с увеличением веса. По статистике, обнародованной Центром медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины, ежегодно ожирение выявляют у 15,5 тысяч детей. Основная причина, как утверждают эксперты, – в несбалансированном питании. Однако нельзя упускать из виду и такой фактор как дефицит сна. Чувствуя усталость, ребенок может съедать большие порции пищи или отдавать предпочтение калорийным сладостям.

Если ваш ребенок часто простужается, задумайтесь: возможно, он просто не высыпается? Полноценный сон является залогом крепкого иммунитета в любом возрасте.

Конечно, когда мы говорим о детях, давать должный отпор бактериям и вирусам их иммунная система "научится" ближе к 12 годам. Для этого должны ее активно "тренировать" – еще тогда, когда ребенок находится в утробе матери. Женщина "в положении" должна ежедневно дышать свежим воздухом, есть здоровую пищу, заботиться о гигиене и достаточно высыпаться. То же самое должен делать ее малыш – сразу после появления на свет!